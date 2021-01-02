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Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
02 января 2021, 13:40 • 129 • Политика
В Минобороны России сообщили о том, что в 2020 учебном году наши ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона самолётов. В их числе и 2,9 тысячи боевых судов, а также 1,1 тысячи - "разведчиков". Но шанса остаться незамеченными не было ни у одного из самолётов-"шпионов".
Ранее эксперты уже отмечали возросшую активность Запада у границ России. Это касалось и самолётов-"шпионов". По итогам 2020 учебного года в Минобороны РФ раскрыли полные цифры статистики.
Так, по данным военного ведомства, "подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 миллиона воздушных судов". К слову, в их числе были и боевые машины (2,9 тысячи самолётов), и самолёты-"разведчики" (1,1 тысячи воздушных судов).
Дело в том, что во время боевого дежурства специалисты радиотехнических войск отрабатывают также и действия дежурных сил противовоздушной обороне (ПВО) на случай обнаружения провокаторов у границ. Речь идёт о самолётах-нарушителях воздушной границы России.
Пока что, напомним, ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса на проникновение. Любая попытка пресекалась на корню.
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