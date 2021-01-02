Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса

Ранее эксперты уже отмечали возросшую активность Запада у границ России. Это касалось и самолётов-"шпионов". По итогам 2020 учебного года в Минобороны РФ раскрыли полные цифры статистики.

Так, по данным военного ведомства, "подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 миллиона воздушных судов". К слову, в их числе были и боевые машины (2,9 тысячи самолётов), и самолёты-"разведчики" (1,1 тысячи воздушных судов).

Дело в том, что во время боевого дежурства специалисты радиотехнических войск отрабатывают также и действия дежурных сил противовоздушной обороне (ПВО) на случай обнаружения провокаторов у границ. Речь идёт о самолётах-нарушителях воздушной границы России.

Пока что, напомним, ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса на проникновение. Любая попытка пресекалась на корню.