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Миллион на террористов: в Томской области ФСБ пресекла деятельность финансировавшей ИГ преступной группы

15 ноября 2018, 13:39  •  58 • В России
В Томской области задержаны пособники террористов, которые переводили деньги боевикам, воюющим в Сирии в составе ИГ*. Как уточнили в СК, одна из фигурантов дела — жительница города Стрежевого — перечислила экстремистам около 1 млн рублей. Реквизиты платёжных сервисов злоумышленники размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram.
 
 

ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной группы, которая оказывала финансовую поддержку террористам «Исламского государства». Злоумышленники действовали на территории Томской области. В частности, при их участии проводился сбор денежных средств и предоставлялись финансовые услуги боевикам. 

Задержанные граждане России являются сторонниками создания так называемого всемирного исламского халифата, отмечается в официальном сообщении ФСБ. Злоумышленники размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram реквизиты банковских карт и платёжных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГ на территории Сирии. Сообщается также, что задержанные соблюдали повышенные меры конспирации. 

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, по месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика ИГ, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов преступной группы.

Задержанным предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

  • © ФСБ РФ

Как сообщили в Следственном комитете, задержанная жительница города Стрежевого Томской области осуществляла регулярные денежные переводы террористам. 

«В период с июня 2016-го по июнь 2017 года обвиняемой посредством системы удалённого доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности международной террористической организации ИГ, в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту», — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов допросили сотрудников финансовой организации, через которую проходили денежные переводы, а также родственников и знакомых обвиняемой.

  • © ФСБ РФ
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Сама подозреваемая подтвердила, что оформила банковскую карту, затем передала карту женщине, проживающей в Германии, и с её ведома перечисляла деньги на счета других лиц, связанных с терроризмом. В общей сумме около 1 млн рублей подозреваемая таким образом перевела на карту женщины, ранее состоявшей в браках с участниками незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Пресечение терроризма

В октябре правоохранительные органы сообщили о задержании семи членов законспирированной террористической ячейки в Татарстане и ещё 11 граждан, попавших под их влияние.

В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии тогда было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства». Члены подпольной группы намеревались совершить теракты на территории РФ, а затем  присоединиться к боевикам в Сирии. Лидером джихадистского сообщества был житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГ.

В мае ФСБ совместно с МВД разоблачила деятельность группы злоумышленников в Подмосковье. Была задержана группировка из 13 человек, в которую входили граждане России и иностранных государств. Они организовали анонимные каналы финансирования терроризма. Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра, эмиссарами ИГ, находящимися за рубежом.

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Ещё в 14 регионах спецслужбы пресекли деятельность каналов поставки оружия. По делу были задержаны 32 человека, связанные с организацией незаконных поставок, изготовлением и модернизацией вооружения. Удалось также арестовать находившегося в федеральном розыске гражданина РФ.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, в 2018 году спецслужбам удалось задержать 63 бандитов и 142 пособников. Были уничтожены 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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