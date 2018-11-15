Миллион на террористов: в Томской области ФСБ пресекла деятельность финансировавшей ИГ преступной группы

В Томской области задержаны пособники террористов, которые переводили деньги боевикам, воюющим в Сирии в составе ИГ*. Как уточнили в СК, одна из фигурантов дела — жительница города Стрежевого — перечислила экстремистам около 1 млн рублей. Реквизиты платёжных сервисов злоумышленники размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram.

ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность организованной преступной группы, которая оказывала финансовую поддержку террористам «Исламского государства». Злоумышленники действовали на территории Томской области. В частности, при их участии проводился сбор денежных средств и предоставлялись финансовые услуги боевикам.

Задержанные граждане России являются сторонниками создания так называемого всемирного исламского халифата, отмечается в официальном сообщении ФСБ. Злоумышленники размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram реквизиты банковских карт и платёжных сервисов для совершения переводов боевикам, воюющим в составе ИГ на территории Сирии. Сообщается также, что задержанные соблюдали повышенные меры конспирации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, по месту жительства задержанных были проведены обыски. Изъяты банковские карты, электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации, средства связи, использовавшиеся для проведения финансовых операций, религиозно-пропагандистская литература экстремистского толка, атрибутика ИГ, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов преступной группы.

Задержанным предъявлено обвинение в финансировании терроризма и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

© ФСБ РФ

Как сообщили в Следственном комитете, задержанная жительница города Стрежевого Томской области осуществляла регулярные денежные переводы террористам.

«В период с июня 2016-го по июнь 2017 года обвиняемой посредством системы удалённого доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности международной террористической организации ИГ, в общей сумме около 1 млн рублей на банковскую карту», — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов допросили сотрудников финансовой организации, через которую проходили денежные переводы, а также родственников и знакомых обвиняемой.

© ФСБ РФ

Сама подозреваемая подтвердила, что оформила банковскую карту, затем передала карту женщине, проживающей в Германии, и с её ведома перечисляла деньги на счета других лиц, связанных с терроризмом. В общей сумме около 1 млн рублей подозреваемая таким образом перевела на карту женщины, ранее состоявшей в браках с участниками незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Пресечение терроризма

В октябре правоохранительные органы сообщили о задержании семи членов законспирированной террористической ячейки в Татарстане и ещё 11 граждан, попавших под их влияние.

В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии тогда было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства». Члены подпольной группы намеревались совершить теракты на территории РФ, а затем присоединиться к боевикам в Сирии. Лидером джихадистского сообщества был житель Набережных Челнов, ранее судимый за пропаганду ИГ.

В мае ФСБ совместно с МВД разоблачила деятельность группы злоумышленников в Подмосковье. Была задержана группировка из 13 человек, в которую входили граждане России и иностранных государств. Они организовали анонимные каналы финансирования терроризма. Руководство указанными группами осуществлялось из единого центра, эмиссарами ИГ, находящимися за рубежом.

Ещё в 14 регионах спецслужбы пресекли деятельность каналов поставки оружия. По делу были задержаны 32 человека, связанные с организацией незаконных поставок, изготовлением и модернизацией вооружения. Удалось также арестовать находившегося в федеральном розыске гражданина РФ.

По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, в 2018 году спецслужбам удалось задержать 63 бандитов и 142 пособников. Были уничтожены 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.