|
Миллиарды рублей в кармане Грефа: Как делят дивиденды, накопленные за счёт народа России
22 июня 2020, 11:00 • 80 • Политика
Удивительная история разворачивается на наших глазах. Если в начале нулевых олигархов зачищали, то теперь они абсолютно спокойно заявляют о необходимости выплатить им дивиденды, накопленные за счёт народа России. О том, какую роль в этой цепочке занимает Герман Греф, в эфире Царьграда говорил учредитель телеканала Константин Малофеев.
Собеседником учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева в эфире "Царьград. Главное" традиционно стал Юрий Пронько. В студии говорили о противостоянии главы Сбербанка Германа Грефа и Центробанка. Кроме того, коснулись вопроса выплаты огромных дивидендов от работы государственных структур и без того небедным людям. Самое печальное, что эти дивиденды платят из наших с вами средств, напомнил Константин Малофеев.
Война Центробанка и Сбербанка связана с нежеланием Германа Грефа действовать в рамках системы быстрых платежей. Система быстрых платежей избавила от комиссии при переводе средств из банка в банк суммой до 100 тысяч рублей. В то же время "Сбер" не даёт клиентам полной информации, а также вводит дополнительные комиссии. Например, за переводы в банкоматах.
"Сначала чиновники госкорпорации начинают вести себя неадекватно, потом олигархи на них смотрят, говорят: а почему этим можно? Они себе уже зарплаты рисуют, как прибыль всего бизнеса. Найдите, сколько бизнесменов в России вообще есть, чей бы доход соответствовал дивидендам каких-нибудь членов правления Сбербанка - тех, что на карман себе откладывают. Смотрят эти предприниматели на дивиденды госкорпорации и говорят: я всем рискую, хожу под проверкой в любую секунду, на мне рабочие места, на мне люди, я ночей не сплю. А в госкорпорациях люди сидят на месте, ни за что не отвечают, зарабатывают столько же или больше. Ну, тогда я тоже начинаю правила игры немножечко менять для себя и не так жёстко относиться к тому, что от меня требуют", - резюмировал Константин Малофеев.
Дивиденды, к слову, складываются из тех самых комиссий, которые мы вынуждены платить, когда нам пишут новые правила игры - как в госструктурах, так и в ряде олигархических бизнесов.
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 04:00
|
18 июня 2020, 01:00
|
18 июня 2020, 07:00
|
19 июня 2020, 07:00
|
18 июня 2020, 16:00
|
16 июня 2020, 09:00
|
16 июня 2020, 01:00