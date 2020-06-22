Миллиарды рублей в кармане Грефа: Как делят дивиденды, накопленные за счёт народа России

Собеседником учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева в эфире "Царьград. Главное" традиционно стал Юрий Пронько. В студии говорили о противостоянии главы Сбербанка Германа Грефа и Центробанка. Кроме того, коснулись вопроса выплаты огромных дивидендов от работы государственных структур и без того небедным людям. Самое печальное, что эти дивиденды платят из наших с вами средств, напомнил Константин Малофеев.

Я бы так сказал: они подняли голову. Вот, когда президент Владимир Путин пришёл к власти в 2000-м, мы помним, как он их (олигархов - ред.) зачищал. Мы помним 2003-й - Гусинского, Ходорковского, Березовского. Тогда олигархи все присмирели и начали заниматься бизнесом. А сейчас мы видим, что почему-то вдруг они опять появились в пространстве. О дивидендах начали рассуждать. Возможно, это связано с тем, что Сбербанк - не олигархи, а государственный банк ведёт себя таким образом. ЦБ не слушает. Зарабатывает чистой прибыли год от года всё больше и больше. За счёт экономики. Частные олигархи смотрят на это дело. И говорят: ну, госкорпорациям можно, почему и нам нельзя. А когда они начинают себя так вести, дальше уже возникает у чиновников обратный вопрос. Такой получается бумеранг, - подчеркнул Константин Малофеев.

Война Центробанка и Сбербанка связана с нежеланием Германа Грефа действовать в рамках системы быстрых платежей. Система быстрых платежей избавила от комиссии при переводе средств из банка в банк суммой до 100 тысяч рублей. В то же время "Сбер" не даёт клиентам полной информации, а также вводит дополнительные комиссии. Например, за переводы в банкоматах.

"Сначала чиновники госкорпорации начинают вести себя неадекватно, потом олигархи на них смотрят, говорят: а почему этим можно? Они себе уже зарплаты рисуют, как прибыль всего бизнеса. Найдите, сколько бизнесменов в России вообще есть, чей бы доход соответствовал дивидендам каких-нибудь членов правления Сбербанка - тех, что на карман себе откладывают. Смотрят эти предприниматели на дивиденды госкорпорации и говорят: я всем рискую, хожу под проверкой в любую секунду, на мне рабочие места, на мне люди, я ночей не сплю. А в госкорпорациях люди сидят на месте, ни за что не отвечают, зарабатывают столько же или больше. Ну, тогда я тоже начинаю правила игры немножечко менять для себя и не так жёстко относиться к тому, что от меня требуют", - резюмировал Константин Малофеев.

Дивиденды, к слову, складываются из тех самых комиссий, которые мы вынуждены платить, когда нам пишут новые правила игры - как в госструктурах, так и в ряде олигархических бизнесов.