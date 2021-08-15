Миллиарды на ветер. США провалили задачу по созданию афганской армии - Reuters

Власти США, которые 20 лет держали военные силы в Афганистане, провалили задачу по созданию афганской армии, сообщает агентство Reuters. Миллиарды долларов оказались выброшенными на ветер.

Журналисты Джонатан Лэнди и Идрис Али напомнили, что на обучение афганской армии Соединённые Штаты потратили 89 млрд долларов, однако "Талибану"* потребовалось около месяца, чтобы вновь захватить страну. Боевики установили контроль над большинством территорий, захватывая одну провинцию за другой.

Многие подразделения афганской армии не оказывали сопротивления. Местные губернаторы попросили их сдаться или бежать, осознавая неизбежность поражения.

Официально афганские силы безопасности насчитывают около 300 тысяч бойцов, однако это только на бумаге. На деле цифры намного меньше. К тому же часть армии составляют ополченцы, лояльные региональным лидерам.

По словам Лэнди и Али, западные страны всегда опасались ополченцев, поскольку для тех местные, родственные и этнические связи значили больше, чем лояльность к государству. При этом они показывали большую эффективность, чем обычная армия.

Авторы Reuters считают ошибкой попытку США создать армию по западному образцу в одной из беднейших стран мира. Как отметил бывший советник центрального командования США CENTCOM Джонатан Шроден, афганцы, живущие в условиях огромной безработицы и нищеты, воспринимали армию как источник зарплаты, а не как боевую силу. Соответственно, как только боевики начали захватывать города, многие военные сдались или дезертировали.

Примечательно, что американские военные находились в Афганистане 20 лет. Они впервые появились в стране после теракта 11 сентября 2001 года. За все эти годы США не только не смогли разбить террористов, но и не создали сильного и самостоятельного правительства, которое смогло бы удержать страну после ухода американцев.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.