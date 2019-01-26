Миллиарды на сдерживание: зачем США планируют развивать тактическое ядерное оружие

Соединённые Штаты потратят $494 млрд на содержание и модернизацию стратегической ядерной триады до 2028 года. Такая оценка приводится в докладе бюджетного управления конгресса. Большую часть суммы ($234 млрд) предлагается вложить в совершенствование средств доставки межконтинентальных баллистических ракет. Отдельное внимание США намерены уделить развитию тактического ядерного оружия. На эти цели предполагается направить $15 млрд. По мнению российских и зарубежных экспертов, стремление Вашингтона увеличить количество ядерных боеприпасов не имеет практического смысла, а заявления о «дисбалансе» вооружений между Россией и США делаются для получения дополнительного финансирования.

Бюджетное управление конгресса подготовило доклад, посвящённый расходам на содержание и развитие стратегических ядерных сил (СЯС) США в 2019—2028 годах. Согласно подсчётам ведомства, на эти цели Пентагону и Министерству энергетики потребуется $494 млрд.

Из этой суммы $234 млрд должно быть направлено на развитие носителей стратегического оружия. В частности, на содержание морского компонента ядерной триады (атомных подлодок) до 2028 года планируется выделить $107 млрд, наземных пусковых установок — $61 млрд, дальних бомбардировщиков — $49 млрд, на остальные носители — $16 млрд.

На развитие ядерной инфраструктуры, предприятий по производству ядерного оружия и различные лабораторные исследования Вашингтон рассчитывает потратить $106 млрд. Инвестиции в систему предупреждения о ракетном нападении и управление ядерным арсеналом бюджетное управление конгресса оценило в $77 млрд. Остальные $15 млрд могут пойти на проекты, связанные с тактическим ядерным оружием (ТЯО).

Оставшиеся $62 млрд — это не что иное, как «подушка безопасности» для СЯС, которую планируется использовать в том случае, если фактические расходы превысят запланированные. Авторы доклада отмечают, что её размер был рассчитан, исходя из опыта предыдущих аналогичных программ финансирования.

Атомная авиационная бомба B61-12

© revealnews.org

В документе подчёркивается, что расходы на развитие ядерной триады США в последние годы значительно возросли. Так, в докладе за 2017 год бюджетное управление конгресса прогнозировало, что совокупные затраты на стратегические силы в 2017—2026 годах составят $400 млрд.

С целью «надёжного сдерживания»

Увеличение финансирования может быть связано с тем, что в 2027—2028 годах запланировано масштабное обновление СЯС США. В этот период, согласно Обзору ядерной политики Соединённых Штатов (Nuclear Posture Review), американские специалисты должны завершить реализацию Программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания (Ground-Based Strategic Deterrent, GBSD).

Данный проект предполагает замену межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III на новые комплексы, а также модернизацию 450 пусковых установок.

Обновление американских СЯС — одна из основных задач 45-го президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Как неоднократно заявлял глава Белого дома, США должны получить «полностью модернизированные ядерные силы» из-за растущей угрозы со стороны России и Китая.

«Мы увеличиваем арсеналы буквально всех видов оружия. Мы модернизируем и создаём совершенно новый ядерный арсенал и, откровенно говоря, вынуждены это делать, потому что другие этим занимаются. Прекратят они — прекратим и мы», — сказал Трамп 12 февраля 2018 года после публикации Пентагоном ядерной доктрины.

17 февраля 2018 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан подчеркнул, что Вашингтон будет совершенствовать ядерные силы с целью «надёжного сдерживания».

«Мы планируем, как Китай и Россия, модернизировать нашу ядерную триаду. В противном случае у нас будут системы, устаревшие на десятки лет, у которых давно вышел срок годности. Если у нас не будет надёжного сдерживания, то в такой ситуации угроза возникновения ядерной войны станет куда больше», — подчеркнул Салливан.

Запуск морской ракеты Trident II

© U.S. Navy

В Обзоре ядерной политики утверждается, что Россия получила «значительные преимущества» в сфере стратегического и тактического ядерного оружия. В связи с этим Соединённым Штатам необходимо повысить расходы на СЯС, увеличить количество ядерных боеприпасов пониженной мощности и разработать крылатую ракету морского базирования с ядерной боеголовкой.

«У России с США на протяжении последних десятилетий сохранялся стратегический паритет. Но Москва запустила программу модернизации стратегических сил раньше. Вашингтон делает это сейчас и пытается выбить на переоснащение стратегических сил как можно больше средств», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.

«Непредсказуемые последствия»

Основными авторами обзора ядерной политики стали помощник министра обороны США по ядерной политике и противоракетной обороне Роберт Суфер и заместитель главы Стратегического командования ВС США (Стратком) Грег Уивер.

Военные чиновники акцентировали внимание на том, что Москва якобы обеспечила превосходство над Вашингтоном по специальным боеприпасам пониженной мощности. По состоянию на февраль 2018 года в арсенале России находилось около 2 тыс. боеприпасов тактического назначения, у США — несколько сотен, размещённых на базах в Европе.

Грег Уивер настаивает на ликвидации «дисбаланса нестратегических ядерных вооружений». По его словам, если Россия не пойдёт на сокращение арсенала ТЯО добровольно, то Соединённые Штаты должны принять на вооружение морскую ракету с ядерной боеголовкой.

Золотарёв полагает, что идея Уивера о «дисбалансе нестратегических ядерных вооружений» между Россией и США лишена смысла. По мнению эксперта, американские военные не могут не понимать, что ТЯО для России имеет гораздо большее значение, чем для Соединённых Штатов.

«Я не исключаю, что Россия может превосходить Соединённые Штаты по количеству тактических боеприпасов. Но эта диспропорция вызвана объективными обстоятельствами. России ТЯО необходимо для оборонительных целей. США находятся на другой стороне океана. Увеличивать количество тактических боеприпасов американцам нет смысла, если речь идёт об обеспечении собственной безопасности», — пояснил Золотарёв.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что США лукавят, намеренно занижая свой потенциал в сфере ТЯО. Аналитик полагает, что таким образом Вашингтон рассчитывает получить дополнительные средства на разработку и производство новых видов нестратегического ядерного оружия.

«Американцы почему-то не любят вспоминать, что у них есть ядерные боевые части для стрельбы из артиллерийских орудий. Кроме того, им фактически подчинён арсенал ТЯО Франции и Великобритании. Если мы сложим запасы ТЯО стран — членов НАТО, то ни о каком дисбалансе говорить не придётся», — подчеркнул Кнутов.

Американский комплекс РСЗО High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS)

© U.S. Army / Flickr

По информации американского журнала Foreign Affairs, в администрации Дональда Трампа преобладает мнение, что Россию можно «сдержать» с помощью тактического ядерного оружия. Однако, как отмечает издание, подобный подход «глубоко ошибочен и опасен». Журналисты считают, что Россия будет вынуждена полагаться на свой арсенал ТЯО «как на важнейший оборонительный и принудительный инструмент».

Кнутов полагает, что Соединённые Штаты осознают провал концепции быстрого глобального удара (Prompt Global Strike, PGS) в связи с появлением в арсенале России гиперзвукового оружия. На сегодняшний день Вашингтон делает ставку на воссоздание ракет средней и меньшей дальности, а также на производство ядерных боеприпасов пониженной мощности.

«По всей видимости, американцы рассчитывают, что смогут «сдержать» Россию с помощью ТЯО, которое не регулируется международным правом. Однако этот ковбойский подход Трампа может привести к непредсказуемым последствиям прежде всего для Европы и повышает риск обмена ядерными ударами», — резюмировал Кнутов.