Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат • 503 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины На Украине всплыла информация о том, кто и в каких объемах стал бенефициаром разворовывания миллиардов долларов, направленных на увеличение добычи газа. В первых рядах "освоителей" этих средств оказался давний проводник интересов Запада на Украине — зять Леонида Кучмы и один из крупнейших украинских олигархов Виктор Пинчук, а также ряд иностранных компаний. И в целом это, разумеется, не удивляет. А вот тот факт, что Вашингтон дал добро на обнародование имен выгодоприобретателей этой наглой схемы, включая упомянутого Пинчука и иностранцев, выглядит достаточно любопытно. © AP Photo / Efrem Lukatsky Украинский бизнесмен Виктор Пинчук Еще в 2016 году украинское правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли, которая предусматривала увеличение добычи газа государственной компанией "Укргаздобыча" ("дочкой" "Нафтогаза Украины") с 14,5 миллиарда кубометров в 2015 году до 20 миллиардов кубометров в 2020-м. Собственно, отсюда и возникло название "Программа 20/20". Результаты реализации этой программы оказались впечатляющими: в 2020 году добыча газа "Укргаздобычей" упала до 13,5 миллиарда кубометров, а в 2021-м продолжила падение до 12,9 миллиарда. То, что программа полностью провалилась, разумеется, секретом не было — писали об этом и мы. Впрочем, на Украине различные программы утверждаются правительством практически в еженедельном режиме и их провалы не являются чем-то необычным. Зачастую они готовятся только ради самого факта утверждения, после чего о них забывают: никто не финансирует и тем более не контролирует их выполнение. Но "Программа 20/20" — это случай иной. Она финансировалась щедро. Из открытых источников точно было известно, что на нее потратили свыше двух миллиардов долларов, после чего в 2019 году, когда стал очевиден провал, ее тихо свернули. Однако теперь стало понятно, что потрачено было сильно больше двух миллиардов: вплоть до пяти! Для понимания масштабов схемы скажем, что доходы государственного бюджета Украины в 2016 году, когда началась ее реализация, не дотягивали даже до 23 миллиардов долларов. Цинизм ситуации заключается в том, что деньги разворовывались под увеличение добычи газа на фоне стабильного ее падения и кратного роста ценника для бытовых и промышленных потребителей. Поживились в процессе реализации программы, безусловно, многие. Главным же выгодополучателем "Программы 20/20" оказался упомянутый выше Виктор Пинчук, получивший на счета своих компаний ООО "Интерпайп Украина" и ООО "Интерпайп Нико Тьюб" почти 17 миллиардов гривен (665 миллионов долларов). Якобы за поставку труб. Но существовали ли те трубы на самом деле и где они зарыты, если существовали, остается вопросом. Почетное второе место в освоении средств по программе заняло ООО "Эксперт Петролеум Украина": ему от украинских щедрот досталось более 7,4 миллиарда гривен (почти 290 миллионов долларов). "Дочка" румынской компании "Expert Petroleum Solution SRL" с конечными бенефициарами из Люксембурга, Бахрейна, Каймановых островов и Иордании выполняла договор "по увеличению добычи". Как и все прочие, выполнила его "успешно": увеличения добычи нет, но деньги освоены. © РИА Новости / Стрингер Газодобывающее предприятие компании "Укргаздобыча" в Стрыйском районе Львовской области Из попавших в десятку крупнейших получателей средств от "Укргаздобычи" выделяется аж пять компаний, связанных с бурением: — Китайская "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd.", получившая за свои работы 6,1 миллиарда гривен (240 миллионов долларов).

Китайская "Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., Ltd.", получившая за свои работы 6,1 миллиарда гривен (240 миллионов долларов). — ООО "Шлюмберже Сервисез Украина" (учредители — голландские "Schlumberger B.V." и "Schlumberger Investment Services B.V."), заработавшее 4,5 миллиарда гривен (почти 180 миллионов долларов).

ООО "Шлюмберже Сервисез Украина" (учредители — голландские "Schlumberger B.V." и "Schlumberger Investment Services B.V."), заработавшее 4,5 миллиарда гривен (почти 180 миллионов долларов). — ООО "Халлибартон Украина" ("внучка" через швейцарскую "дочку" небезызвестной американской транснациональной "Halliburton", которая была главным подрядчиком Пентагона в Ираке и которую некогда возглавлял бывший вице-президент США Дик Чейни), освоившее 2,6 миллиарда гривен (103 миллиона долларов).

ООО "Халлибартон Украина" ("внучка" через швейцарскую "дочку" небезызвестной американской транснациональной "Halliburton", которая была главным подрядчиком Пентагона в Ираке и которую некогда возглавлял бывший вице-президент США Дик Чейни), освоившее 2,6 миллиарда гривен (103 миллиона долларов). — ООО "Везерфорд Украина" ("внучка" швейцарской "Weatherford International Ltd." через офшорные "дочки"), разбогатевшее на 2,1 миллиарда гривен (82 миллиона долларов).

ООО "Везерфорд Украина" ("внучка" швейцарской "Weatherford International Ltd." через офшорные "дочки"), разбогатевшее на 2,1 миллиарда гривен (82 миллиона долларов). — Румынская "Crosco Integrated Drilling & Well Services Co., Ltd." с венгерскими и хорватскими бенефициарами, получившая чуть менее 2,1 миллиарда гривен (80 миллионов долларов). Наверняка все они что-то и где-то бурили, но, по сути, единственный результат — это расходы "Укргаздобычи", которые суммарно на эти пять компаний составили почти 700 миллионов долларов. Далее в перечне присутствуют еще десятки как местных, так и западных, а также китайских и даже белорусских фирм. Но всем им перепали существенно меньшие суммы. Примечательно, что столь наглое разворовывание средств государственной компании происходило прямо на виду у целой антикоррупционной инфраструктуры, выстроенной Вашингтоном в Киеве и действующей под руководством из-за океана. Несоответствие расходов и поставленных целей полученным результатам антикоррупционеры не могли не замечать. Однако не замечали. И после сворачивания программы никто из правоохранителей так и не поинтересовался, куда и как были потрачены деньги. Может быть, потому что большая часть компаний-выгодополучателей имела западные корни? Интересно также, что нынче эти данные опубликовал проект "Наши деньги" (укр. "Наші гроші"), который позиционирует себя в качестве программы "антикоррупционных журналистских расследований". Но фактически он является структурой, сидящей на грантах различных западных фондов. Конечно, участники проекта не гнушаются при этом еще и собирать донаты и отрабатывать платные номера во внутриукраинских разборках, но только в рамках отсутствия противоречий с повесткой своих зарубежных хозяев. За четкое следование "линии партии" "Наши деньги" отмечены, например, международной премией Democracy Award-2017 за достижения в борьбе с коррупцией от нидерландского Национального фонда поддержки демократии. В общем, украинские "Наши деньги" — это что-то вроде сельского аналога британского Bellingcat. Только тот работает за деньги и в целях спецслужб своей страны, а эти за деньги и в целях западных грантодателей. Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" © РИА Новости / Стрингер Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области Суть, однако, в том, что даже если информация об освоении миллиардов выделенных на увеличение газодобычи долларов досталась им не от покровителей, а каким-то иным путем, поделиться ею с широкой публикой "Наши деньги" могли только с согласия "старших товарищей". А вот почему эти "товарищи" решили слить неблаговидную информацию об участии в масштабной схеме воровства верного проводника их интересов на Украине Виктора Пинчука и даже собственно западных компаний, остается только догадываться. Однако какой бы ни была цель слива утекших в неизвестном направлении пяти миллиардов долларов, собранных "Нафтогазом Украины" с бытовых и промышленных потребителей за счет установления заоблачных цен, он все равно их не вернет. И даже ответственности за случившееся по местной традиции никто не понесет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



