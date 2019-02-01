Миллиардные хищения: суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Следователи посчитали, что на свободе фигуранты дела смогут продолжить заниматься преступной деятельностью или помешают расследованию. Арестованных подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе. В течение 10 дней им предъявят официальное обвинение.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова, в том числе отца парламентария — советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, сообщает РИА Новости.

Следователь настоял, что на свободе фигуранты дела смогут продолжить заниматься преступной деятельностью, попытаются скрыться от следствия, угрожать свидетелям или другим образом помешают расследованию.

Кроме Арашукова-старшего, суд арестовал директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, гендиректора АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, первого заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, а также гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игоря Травинова.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ («Мошенничество»; «Создание и участие в преступном сообществе»).

В рамках дела о хищении газа следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД провели свыше 40 обысков в 11 городах. В частности, в ходе обысков в особняке семьи Арашуковых оперативники изъяли коллекцию сабель и кинжалов, инкрустированных драгоценными камнями, золотые слитки, более 50 кг ювелирных изделий, а также крупную сумму наличных денег.

Стоит отметить, что имена некоторых из задержанных ранее уже появлялись в криминальных сводках.

Так, Гузер Хашукаев проходит потерпевшим по уголовному делу в отношении замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева.

По версии следствия, 31 августа 2018 года Хашукаев был задержан сотрудниками полиции по подозрению в нарушении ст. 282 УК («Разжигание межнациональной розни»). В отделении полиции, согласно версии следствия, сотрудники Центра «Э» «склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершённому преступлению, а после того, как он отказался, его стали пытать, в том числе и электрическим током». В итоге выяснилось, что пытал Хашукаева замначальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустам Жилетежев. Четвёртого сентября 2018 года ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Обвинения в убийствах

Рауф Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января. Парламентарию было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 309 УК РФ («Давление на свидетеля») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Вечером того же дня он был доставлен в СИЗО «Лефортово».

По данным членов ОНК, в тюрьме ему выдали робу, резиновые тапочки и ботинки, а также гигиенические принадлежности: туалетную бумагу, коробку зубного порошка и зубную щётку.

В 2010 году в республике были убиты заместитель председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков и советник главы Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов.

Аслана Жукова расстреляли в его собственной машине в марте 2010 года. Как пояснила RT старшая сестра погибшего Алла, брата могли убить из-за того, что он якобы имел компромат на Арашукова и заявил о планах обратиться в полицию.

«Бывший сенатор, а на тот момент ещё глава районной администрации Рауф Арашуков позвонил Жукову и предложил ему организовать массовые беспорядки. Чиновник планировал лично «успокоить» молодых людей и тем самым заработать себе дополнительные очки для выдвижения сначала на пост председателя правительства республики», — рассказывает Алла Жукова.

По её словам, после того как Аслан отказался помогать Арашукову, ему стали поступать угрозы.

«Я помню, как за неделю до своей смерти он звонил мне и говорил: «Тётушка, я заказан», назвал фамилию Арашукова и сказал: «Он меня не оставит, потому что у меня есть доказательства причастности его ко всему плохому, что творится в Карачаево-Черкесии»», — рассказывает тётя убитого Людмила Курманалиева (Мамбетова).

Людмила утверждает: местные силовики пытались доказать, что убийство было бытовым.

«Якобы была какая-то женщина и всё произошло на почве ревности. Но все родные и черкесская общественность смогли доказать, что бытовая версия — неправда, что это убийство носило заказной и политический характер», — поясняет Курманалиева.

Ещё одна жертва, Фраль Шебзухов, уже тогда занимал высокий пост при главе республики и выдвинул свою кандидатуру на пост председателя правительства КЧР. На это же кресло тогда якобы претендовал и Арашуков.

Советник не стал снимать свою кандидатуру и продолжил работать. В конце концов в мае 2010 года мужчину избили битами прямо на улице, а затем застрелили.

Исполнителей убийства задержали, они назвали сумму в полмиллиона рублей, в которую бывший сенатор оценил всю операцию.

Родные и близкие убитых девять лет добивались, чтобы следствие сдвинулось с мёртвой точки и Арашукова привлекли за причастность к убийству.

«У нас уже не оставалось надежд, и мы собирались обратиться в Страсбург. И когда я узнала об аресте Арашукова, я всю ночь не спала, — говорит Людмила. — Мы все плачем, но не радуемся. Облегчения всё равно нет, потому что всё это очень тяжело. Мы же девять лет добивались справедливости».