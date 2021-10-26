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Миллиардные долги: что известно об убийстве экс-банкира и его семьи в Москве
26 октября 2021, 20:25 • 186 • В России
В Москве найдены убитыми бывший банкир Михаил Яхонтов, его жена и их восьмилетний сын. Тела обнаружили в квартире на Мосфильмовской улице. За два месяца до убийства Яхонтов был признан банкротом. Он задолжал больше 8 млрд рублей кредиторам «Смоленского банка», в котором работал топ-менеджером до отзыва лицензии. В 2016 году в отношении Яхонтова возбудили уголовное дело за преднамеренное банкротство кредитного учреждения и особо крупную растрату. В 2019 году банкир был признан виновным и приговорён к шести годам лишения свободы. Освободился он совсем недавно. Следователи не исключают, что убийство могло быть связано и с прежней профессиональной деятельностью.
© rutube6/YouTube
В квартире элитного жилого комплекса на западе Москвы обнаружили убитыми трёх человек: двух взрослых и 8-летнего ребёнка.
«По данным следствия, днём 26 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти», — сообщили в Главном следственном управлении СКР в столице.
Убили всех, кто был в квартире
Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, личности убитых установлены: это бывший топ-менеджер «Смоленского банка» 57-летний Михаил Яхонтов, его 39-летняя жена и их восьмилетний сын.
Тела обнаружила дочь Михаила Яхонтова. Девушка с воскресенья не могла дозвониться до отца и поэтому решила приехать к нему в элитный жилой комплекс «Воробьёвы горы», но дверь ей никто не открыл. Тогда она вызвала домработницу.
Пока у следствия нет официальной версии о том, кто и почему мог так жестоко расправиться с семьёй.
Источники RT в правоохранительных органах говорят, что следствие сейчас отрабатывает несколько версий, в том числе и связанную с прежней профессиональной деятельностью мужчины. 30 августа этого года арбитражный суд Москвы официально признал Михаила Яхонтова банкротом. Он задолжал более 8 млрд рублей клиентам банка, в котором когда-то работал на высокой должности.
Шесть лет за растрату
В 2016 году Михаила Яхонтова обвинили в особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). Вместе с ним фигурантами уголовного дела стали владелец «Смоленского банка» Павел Шитов и топ-менеджеры банка Роман Щербаков и Тимур Акберов.
В это время через московский филиал банка топ-менеджеры приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество банка.
По данным следствия, с 2010 по 2013 год «Смоленский банк» выдал подконтрольным строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на сумму 2 млрд руб.
В марте 2019 года Яхонтова осудили на шесть лет колонии общего режима. Суд зачёл в срок время, которое он провёл под арестом во время следствия по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии». Незадолго до убийства Михаил Яхонтов вышел на свободу.
Вместе с тем кредиторы подавали иски и к самому Яхонтову. 30 августа этого года Арбитражный суд Москвы признал Яхонтова банкротом. Согласно материалам суда, бывший банкир задолжал более 8,4 млрд рублей клиентам «Смоленского банка».
Владелец и основной акционер «Смоленского банка» Павел Шитов уехал из России ещё до возбуждения уголовного дела.
По последним данным, он живёт на Украине и находится под следствием и в международном розыске. В своих соцсетях Шитов рассказывает, как прибыльно инвестировать свои личные деньги.
RT попытался связаться с экс-коллегой Яхонтова, однако на момент публикации материала ответа не получил.
Согласно данным базы Контур.Фокус, в 2018 году администрация города Волгограда подала на компанию в суд за неисполнение условий аренды земли и потребовала вернуть около 100 тыс. рублей. А в 2020 году крупный производитель металлопроката ООО «Южный металлургический комплекс» через суд потребовал вернуть у фирмы уже более 2 млн рублей за несоблюдение условий аренды земли. В июле 2021 года ООО «Ист-Маркет» запустило процедуру банкротства.
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