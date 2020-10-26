Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Такого Путина не видели давно: Внешнего давления он больше не потерпит
"Браво, Путин, ты мужик!" Турки разругались, решая, что на самом деле ...
Украинских националистов опозорили на всю страну: "Нацкорпус" бежал, п...
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в в...
Главная / В мире

Миллиардная компенсация за Крым? Киевским политикам посоветовали обратиться к психиатрам

26 октября 2020, 15:40  •  25 • В мире
В России ответили на заявление киевских политиков о том, что наша страна якобы должна заплатить компенсацию в миллиарды долларов за присоединение Крыма. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов посоветовал киевским деятелям обратиться к специалистам. Он заявил, что если и можно говорить о компенсации, то только на "консилиуме психиатров".
В России ответили на заявление главы партии "Голос" Киры Рудик, которая потребовала у России многомиллиардную компенсацию за присоединение Крыма. Такое заявление она сделала на киевском форуме по безопасности.
"Нужен такой закон - подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", - заявила женщина.
Причём назвать точную сумму компенсации Кира Рудик затруднилась. Однако судя по всему, речь идёт о "миллиардах долларов", уточнила она.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил шансы Украины получить деньги за полуостров. Он заметил, что это абсолютно мифические требования.
"Украинские политики уже не один раз озвучивают свои желания истребовать мифическую компенсацию от России за потерю Крыма, однако все их шансы равны нулю. Россия не будет реагировать на очередную киевскую политическую авантюру", - цитирует РИА Новости.
Молохов заявил, что тему компенсации киевские власти могут обсудить только на "консилиуме психиатров".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
25 октября 2020, 18:35
Так вот ты какой, северный олень: Герои известной сказки оказались не такими
25 октября 2020, 18:30
«Агрессия достигла пика»: верующие в Эфиопии просят Россию о помощи
25 октября 2020, 16:45
США "воскресили" самолёты F-117? "Тайное" оружие ВВС США удалось сфотографировать
25 октября 2020, 20:25
Японцы бьются с властями за царское наследие русских на Хоккайдо
26 октября 2020, 01:55
Баку готов к режиму прекращения огня в Карабахе, но есть нюанс: Алиев упрекнул Пашиняна
26 октября 2020, 12:00
Американцы в панике скупают оружие перед выборами: "Это тревожная тенденция"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 октября 2020, 07:25
Корнилов назвал причину шока "порохоботов" после местных выборов на Украине
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура&...
26 октября 2020, 03:45
Вассерман описал план уничтожения Белоруссии
26 октября 2020, 07:25
Путин сказал всего два слова кандидатам в президенты США в ответ на оскорбления и обв...
26 октября 2020, 01:55
"Нервы сдают?": На протестах в Минске начались столкновения с силовиками
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
25 октября 2020, 13:05
Навальный разоблачил себя одной чашкой чая: "Инсулин, коллеги!"
21 октября 2020, 00:55
В "бегстве" турок с базы в Сирии заподозрили "русский след"
24 октября 2020, 14:10
Кричал и замахивался кулаком: Порошенко довели до истерики словами о Крыме
24 октября 2020, 14:10
"Москве даже не придётся просить": Баранец назвал союзников России в войне против США
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.