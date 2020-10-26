Миллиардная компенсация за Крым? Киевским политикам посоветовали обратиться к психиатрам

В России ответили на заявление главы партии "Голос" Киры Рудик, которая потребовала у России многомиллиардную компенсацию за присоединение Крыма. Такое заявление она сделала на киевском форуме по безопасности.

"Нужен такой закон - подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", - заявила женщина.

Причём назвать точную сумму компенсации Кира Рудик затруднилась. Однако судя по всему, речь идёт о "миллиардах долларов", уточнила она.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил шансы Украины получить деньги за полуостров. Он заметил, что это абсолютно мифические требования.

"Украинские политики уже не один раз озвучивают свои желания истребовать мифическую компенсацию от России за потерю Крыма, однако все их шансы равны нулю. Россия не будет реагировать на очередную киевскую политическую авантюру", - цитирует РИА Новости.

Молохов заявил, что тему компенсации киевские власти могут обсудить только на "консилиуме психиатров".