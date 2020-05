Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото • 87 • Аналитика © РИА Новости / Виталий Белоусов Табло с символикой доллара. Архивное фото Некоторые из титанов Уолл-стрит, великих инвесторов-миллиардеров, заработавших состояния на финансовых рынках Америки, сильно обеспокоены тем, насколько сильно экономика США пострадала от коронавируса. Американские миллиардеры обычно отличаются патриотичностью и повышенным уровнем оптимизма, ибо это своего рода обязательство их общественного положения, но, как мы уже писали, сейчас они находятся в довольно подавленном состоянии и сильно сомневаются в светлом экономическом будущем своей страны, по крайней мере — в ближайшей перспективе. Но сейчас к хору грустящих, а местами и паникующих миллиардеров-финансистов присоединились банкиры, которые наперебой советуют своим клиентам присмотреться к рискам уже не столько экономического, сколько монетарного характера. Почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото. И дело тут не в том, что желтый металл внезапно стал каким-то уж очень привлекательным (его физические характеристики и общепризнанная ценность в качестве "стабильной валюты" являются вневременной константой), а в том, что на фоне беспрецедентных мер по стимулированию мировой экономики под предлогом коронавируса, а также в условиях жесточайшей геополитической турбулентности, в которой всему миру предстоит жить ближайшие годы, американским банкирам золото представляется менее уязвимым, чем зеленые купюры с портретами американских президентов. Самый свежий пример такого отношения ко всем мировым валютам содержится в аналитическом исследовании банка JPMorgan, о котором сообщает агентство деловой информации Bloomberg: "По мнению JPMorgan Chase & Co., беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные меры, принятые во всем мире, могут привести к более слабому долгосрочному росту и обесцениванию валюты, поддерживая цены на золото". Аналитики банка считают, что доллар в случае массовой девальвации мировых валют пострадает в последнюю очередь, и это логично, но все-таки указывают клиентам на золото, а не на доллар в качестве главного актива, чья ценность в этом неприятном сценарии будет поддерживаться на высоком уровне. А беспрецедентные фискальные и кредитные меры, о которых говорит банк, — это как раз те самые усилия по спасению экономик, материализующиеся в рекордных бюджетных дефицитах западных стран и галопирующем уровне государственных долгов. Поразительным образом мейнстримные западные экономисты уверены в том, что никаких серьезных негативных последствий у этих мер не будет. Однако банкиры демонстрируют явное несогласие с этой оценкой. Кстати, внезапная симпатия к инвестициям в желтый металл проснулась и у другого влиятельного американского банка — еще в конце марта, когда золото стоило примерно на десять процентов дешевле, чем сейчас. Издание Financial Times тогда писало прямым текстом: "Goldman Sachs говорит клиентам, что пришло время покупать золото". Стоит отметить, что банкиры видят не только инфляционные, но и геополитические риски, связанные с долларом и уязвимостями американской финансовой системы. Тот же JPMorgan указывает на то, что сейчас у конкурентов и оппонентов США на международной арене появляются технологические возможности, угрожающие американской гегемонии в финансовой сфере. Bloomberg цитирует оценку долларовых и санкционных рисков: "По мнению JPMorgan Chase & Co., по мере того как идея цифровых валют центральных банков начинает набирать обороты, Соединенным Штатам тоже стоит обратить на эту ситуацию внимание — или они рискуют утратить главный аспект своей геополитической власти. "Ни одна страна не может потерять больше от разрушительного потенциала цифровой валюты, чем США", — утверждают в своем аналитическом докладе Джош Янгер, глава направления стратегии по деривативам на процентные ставки, и Майкл Фероли, ведущий специалист банка по американской экономике. Все вращается в первую очередь вокруг американской долларовой гегемонии. Выпуск глобальной резервной валюты и средства обмена, используемого в международной торговле и услугах, дает огромные преимущества". Банковские аналитики напоминают, что если Китай и Евросоюз смогут добиться успеха в создании технологий "цифрового юаня" и "цифрового евро" (то есть эквивалентов уже существующих валют, но работающих практически вне традиционной банковской системы — на основе электронных кошельков, имеющихся в базе данных конкретного центрального банка или уполномоченных им структур), то возникает огромный риск того, что и Евросоюз и Китай будут прилагать серьезные усилия для выдавливания доллара из международной торговли. Как справедливо отмечают аналитики JPMorgan, даже факт того, что таким цифровым валютам не нужна система SWIFT (отключение от которой США используют как санкцию против геополитических противников), — это уже большая проблема для американского финансового доминирования на планете. Отметим, что в этом сценарии очевидно пострадают не только возможности вашингтонской дипломатии, но и спрос на доллар. Хотя экономика США (по паритету покупательной способности, данные Statista за 2019 год) составляет всего 15% от мировой, а доллар используется при этом более чем в половине международных торговых операций, спросу на американскую валюту есть куда долго падать — до достижения некоего "естественно обоснованного" уровня. Это не значит, что проблема материализуется завтра, но если угроза "цифровых" евро и юаня привлекла внимание крупного американского банка, думается, проблема однозначно есть, и она более чем серьезная. Ирония судьбы: те, кто могут наиболее пострадать от мирового инфляционного шока в будущем (то есть сами рядовые американцы и любители долларовых сбережений в других странах), узнают о рисках в последнюю очередь. Журнал Forbes выведал о том, что банк Goldman Sachs организует специальное селекторное совещание с состоятельными клиентами с заявленной темой об "инфляции, золоте и биткойне", но доступ на звонок для простых смертных закрыт. Впрочем, многим геополитическим оппонентам США не нужно подслушивать американских банкиров — они сами рассчитали все риски заранее. Чем и обусловлен тот факт, что еще задолго до "вирусного" разгона американского печатного станка и первых китайских экспериментов с "цифровым юанем" центральные банки, включая даже центробанки некоторых союзников США, начали закупать золото или репатриировать слитки, хранившиеся за рубежом. Когда и в какой форме произойдет перенастройка мировой финансовой системы — предсказать трудно, но тот факт, что к такой перенастройке и связанным с ней рискам крупные геополитические игроки уже активно готовятся, вряд ли подлежит сомнению. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





87 Источник Похожие новости План «Анаконда»: где таится реальная опасность Украина планирует "атомный рывок" Почти в нокауте: что будет с шоубизом после пандемии? В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху "Я Мессия, но чудес не творю". Почему Бразилия игнорирует коронавирус Дойти до точки: как Морзе первый мессенджер изобрел Новости партнеров