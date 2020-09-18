Миллиардеру запретили красиво жить: Опыт "товарища Си" захотели перенять в России

Китайский суд официально запретил председателю конгломерата HNA Group, известному миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь. Причина - в долгах компании.

Как сообщила South China Morning Post, Чень Фень больше не имеет права приобретать недвижимость, жить в роскошных гостиницах и даже посещать клубы. Более того, ему запретили пользоваться авиатранспортом и даже высокоскоростными поездами.

В России новость восприняли с энтузиазмом и порекомендовали правительству РФ перенять опыт "товарища Си", тем более, что в нашей стране его можнно применить к очень многим.

В частности, пользователь "ВКонтакте" Юрий Овчинников призывает "учиться у товарища Си":

Руководящая роль партии в полный рост! И плевать, что капитализм. И пускай местные банкиры тоже свои яхты, дворцы и наложниц продают за долги, а не требуют у государства миллиарды на "докапитализацию" своих прогоревших банков.

Фото: скриншот vk.com/id248807157

"Надо с Грефом так же", - заметил другой пользователь соцсети, Алексей Урванцев-Овчинников.

Фото: скриншот vk.com/ovchinnikoff75