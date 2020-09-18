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Миллиардеру запретили красиво жить: Опыт "товарища Си" захотели перенять в России

18 сентября 2020, 13:40  •  29 • В мире
Китайскому миллиардеру, чьё состояние составляет более $1,5 млрд, суд запретил красиво жить: он больше не имеет права покупать предметы роскоши и даже летать на самолёте. В России задумались - не перенять ли опыт "товарища Си"?
Китайский суд официально запретил председателю конгломерата HNA Group, известному миллиардеру Чень Феню тратить деньги на роскошь. Причина - в долгах компании.
Как сообщила South China Morning Post, Чень Фень больше не имеет права приобретать недвижимость, жить в роскошных гостиницах и даже посещать клубы. Более того, ему запретили пользоваться авиатранспортом и даже высокоскоростными поездами.
В России новость восприняли с энтузиазмом и порекомендовали правительству РФ перенять опыт "товарища Си", тем более, что в нашей стране его можнно применить к очень многим.
В частности, пользователь "ВКонтакте" Юрий Овчинников призывает "учиться у товарища Си":
Руководящая роль партии в полный рост! И плевать, что капитализм. И пускай местные банкиры тоже свои яхты, дворцы и наложниц продают за долги, а не требуют у государства миллиарды на "докапитализацию" своих прогоревших банков.
Фото: скриншот vk.com/id248807157
"Надо с Грефом так же", - заметил другой пользователь соцсети, Алексей Урванцев-Овчинников.
Фото: скриншот vk.com/ovchinnikoff75

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