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Миллиардеру Безосу одобрили отправку туристов в космос

13 июля 2021, 23:55  •  45 • В мире
Компании самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса в США выдали разрешение на запуск людей в космос. Сам предприниматель намерен побывать в космосе: буквально через неделю он совершит полёт.
В США выдали разрешение компании Джеффа Безоса на отправку людей в космос. Разрешение было выдано Федеральным управлением гражданской авиации США. Отмечается, что лицензия для Blue Origin будет действовать до августа.
Сам Безос намерен уже на следующей неделе отправиться в свой первый космический полёт. Основателю Amazon компанию составят его брат, 82-летняя лётчица и победитель аукциона, купивший билет за $28 млн.
Впрочем, миллиардера уже опередил британец Ричард Брэнсон. Тот поднялся в космос и успешно вернулся на землю 11 июля. Однако в космической компании Безоса усомнились, что конкурент действительно слетал в космос.

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