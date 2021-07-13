|
Миллиардеру Безосу одобрили отправку туристов в космос
13 июля 2021, 23:55 • 45 • В мире
Компании самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса в США выдали разрешение на запуск людей в космос. Сам предприниматель намерен побывать в космосе: буквально через неделю он совершит полёт.
В США выдали разрешение компании Джеффа Безоса на отправку людей в космос. Разрешение было выдано Федеральным управлением гражданской авиации США. Отмечается, что лицензия для Blue Origin будет действовать до августа.
Сам Безос намерен уже на следующей неделе отправиться в свой первый космический полёт. Основателю Amazon компанию составят его брат, 82-летняя лётчица и победитель аукциона, купивший билет за $28 млн.
Впрочем, миллиардера уже опередил британец Ричард Брэнсон. Тот поднялся в космос и успешно вернулся на землю 11 июля. Однако в космической компании Безоса усомнились, что конкурент действительно слетал в космос.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2021, 13:15
|
07 июля 2021, 10:15
|
12 июля 2021, 12:10
|
10 июля 2021, 05:10
|
08 июля 2021, 19:15
|
08 июля 2021, 00:00
|
09 июля 2021, 11:45