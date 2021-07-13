Миллиардеру Безосу одобрили отправку туристов в космос

Компании самого богатого бизнесмена мира Джеффа Безоса в США выдали разрешение на запуск людей в космос. Сам предприниматель намерен побывать в космосе: буквально через неделю он совершит полёт.

В США выдали разрешение компании Джеффа Безоса на отправку людей в космос. Разрешение было выдано Федеральным управлением гражданской авиации США. Отмечается, что лицензия для Blue Origin будет действовать до августа.

Сам Безос намерен уже на следующей неделе отправиться в свой первый космический полёт. Основателю Amazon компанию составят его брат, 82-летняя лётчица и победитель аукциона, купивший билет за $28 млн.

Впрочем, миллиардера уже опередил британец Ричард Брэнсон. Тот поднялся в космос и успешно вернулся на землю 11 июля. Однако в космической компании Безоса усомнились, что конкурент действительно слетал в космос.