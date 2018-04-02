Миллиардер в наручниках. Список "Forbes" укоротится • 58 • Аналитика



Так вот... Тверской суд города Москвы постановил арестовать на два месяца Зиявудина Магомедова, являющегося совладельцем группы компаний «Сумма», а также другого совладельца «Суммы» - его брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова. Третьим человеком, который будет находиться под арестом как минимум до конца мая, оказался Артур Максидов, возглавляющий строительную компанию «Интэкс», структурно входящую в ту самую «Сумму» Магомедовых.



Остановили Зиявудина Магомедова практически «на взлёте». 31 марта он собирался вылететь на отдых в упомянутый Майами и, конечно же, «вернуться обратно». О готовности вернуться после отдыха заявил сам Магомедов, удивляясь, почему в суде его словам не поверили.









В чём заключается причина ареста?



Следствие считает, что Магомедовы и Максидов причастны к масштабным хищениям бюджетных средства, для чего главный фигурант ранее возбужденного уголовного дела Зиявудин Магомедов (кстати, родственник небезызвестного Ахмеда Билалова – экс-председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа») создал, по версии следователей, преступное сообщество. В общей сложности фигурантам дела инкриминируется хищение и присвоение примерно 2,5 млрд рублей.



При этом обращает на себя внимание такой факт: уголовное дело было возбуждено ещё в 2014 году. За более чем три года дело разрослось до гигантских масштабов. Помимо Магомедовых и Максидова, в нём десятки фигурантов и более 200 (!) юрлиц. Начиналось всё, кстати, с выявленных хищений при строительстве «Арена Балтика» - калининградского стадиона. Потом к этому делу по работе «Суммы» суммировались и другие уголовные дела, включая – о невыплате налогов компанией, отвечающей за деятельность одного из портов.



Двое из широкого круга фигурантов практически одновременно с попаданием в списки следствия так устали, что решили отдохнуть и восстановить силы в ОАЭ. Устали, судя по всему, столь сильно, что силы не восстановлены до сих пор, и сами уставшие в Россию пока не вернулись.



Что ещё обращает на себя внимание, так это колоссальные средства, сопоставимые с бюджетами целых регионов, которые в деле могли стать «обыкновенным» залогом за миллиардера Магомедова и двух других арестованных. Адвокаты упомянутых совладельцев «Суммы» просили суд отпустить фигурантов под залог в 2,5 млрд рублей. За каждого! Другими словами, объёмы залога равны объёмам похищенных, по версии следствия, средств.



Сам Магомедов прокомментировал предъявляемые ему следствием претензии так (цитата «Ведомости»):

Если там нанесён ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел.



Фактически миллиардер даёт понять, что даже если доказательства его участия в масштабной мошеннической схеме будут предоставлены, то садиться за решётку он «не намерен» - «готов погасить». Как у миллиардеров всё просто, оказывается... Поводов для возбуждения уголовных дел, вообще нет... А зачем?.. – Можно же просто «мобилизовать ресурсы» и осуществить погашение. Вспоминается небезызвестная ленинская фраза о буржуазии и её остром желании отстаивать власть.



Арестованных небедных людей отправили в СИЗО «Матросская тишина». Не скрывается: мера принята для того, чтобы фигуранты не смогли общаться ни друг с другом, ни с теми «товарищами», которые остаются «по ту сторону забора». В Америке нет демократии, вообще нет!



Главный вопрос: государство решило взяться за представителей олигархических кругов, которые могут оказаться замешаны в коррупционных преступлениях, всерьёз? Или же это мера, которая в нынешних условиях становится больше исключением, и в итоге все фигуранты отделаются лёгким испугом?



Если суд в итоге вынесет постановление о том, что фигуранты уголовного дела по «Сумме» действительно осуществляли крупные хищения, то «посадка» человека из сотни российского списка «Форбс» станет прецедентом. Причём фактически первым подобного рода со времён «посадки» олигарха Ходорковского (пусть и уголовные дела имеют разную базу).



В экспертной среде обсуждается мнение о том, что арест миллиардера Магомедова – это своеобразная тектоника в отношении того блока правительства, который ассоциируется у населения с «углубленной» либеральностью. Тот самый блок, в котором элементы бизнеса объявляются священной коровой, даже если эти элементы основываются на махинациях с бюджетными средствами и уходе от уплаты налогов. Объявляются священной коровой, даже если бизнес по документам работает «в ноль», а то и «минус», но при этом ввязывается в крупные проекты с прицелом на государственные активы.



В связи с арестом миллиардера Магомедова можно ожидать либерального воя о «новом 37-м» и «удушении бизнеса». Кстати, будет интересно понаблюдать за тем, насколько вой будет активным, и может ли повлиять решение по миллиардеру на будущий состав кабинета министров, который будет объявлено именно в мае – месяце, до которого действует арест. На минувших выходных Тверской суд города Москвы принял решение, в результате которого было пресечено увеличение численности населения американского Майами на трёх-четырёх человек. Среди новоиспечённых флоридцев с лёгкостью мог оказаться такой российский гражданин как Зиявудин Магомедов – человек, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в 1,25 млрд долларов США. Эта скромная сумма позволяет скромному бизнесмену входить в число сотни богатейших граждан России и занимать 76-ю строчку.Так вот... Тверской суд города Москвы постановил арестовать на два месяца Зиявудина Магомедова, являющегося совладельцем группы компаний «Сумма», а также другого совладельца «Суммы» - его брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова. Третьим человеком, который будет находиться под арестом как минимум до конца мая, оказался Артур Максидов, возглавляющий строительную компанию «Интэкс», структурно входящую в ту самую «Сумму» Магомедовых.Остановили Зиявудина Магомедова практически «на взлёте». 31 марта он собирался вылететь на отдых в упомянутый Майами и, конечно же, «вернуться обратно». О готовности вернуться после отдыха заявил сам Магомедов, удивляясь, почему в суде его словам не поверили.В чём заключается причина ареста?Следствие считает, что Магомедовы и Максидов причастны к масштабным хищениям бюджетных средства, для чего главный фигурант ранее возбужденного уголовного дела Зиявудин Магомедов (кстати, родственник небезызвестного Ахмеда Билалова – экс-председателя совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа») создал, по версии следователей, преступное сообщество. В общей сложности фигурантам дела инкриминируется хищение и присвоение примерно 2,5 млрд рублей.При этом обращает на себя внимание такой факт: уголовное дело было возбуждено ещё в 2014 году. За более чем три года дело разрослось до гигантских масштабов. Помимо Магомедовых и Максидова, в нём десятки фигурантов и более 200 (!) юрлиц. Начиналось всё, кстати, с выявленных хищений при строительстве «Арена Балтика» - калининградского стадиона. Потом к этому делу по работе «Суммы» суммировались и другие уголовные дела, включая – о невыплате налогов компанией, отвечающей за деятельность одного из портов.Двое из широкого круга фигурантов практически одновременно с попаданием в списки следствия так устали, что решили отдохнуть и восстановить силы в ОАЭ. Устали, судя по всему, столь сильно, что силы не восстановлены до сих пор, и сами уставшие в Россию пока не вернулись.Что ещё обращает на себя внимание, так это колоссальные средства, сопоставимые с бюджетами целых регионов, которые в деле могли стать «обыкновенным» залогом за миллиардера Магомедова и двух других арестованных. Адвокаты упомянутых совладельцев «Суммы» просили суд отпустить фигурантов под залог в 2,5 млрд рублей. За каждого! Другими словами, объёмы залога равны объёмам похищенных, по версии следствия, средств.Сам Магомедов прокомментировал предъявляемые ему следствием претензии так (цитата «Ведомости»):Фактически миллиардер даёт понять, что даже если доказательства его участия в масштабной мошеннической схеме будут предоставлены, то садиться за решётку он «не намерен» - «готов погасить». Как у миллиардеров всё просто, оказывается... Поводов для возбуждения уголовных дел, вообще нет... А зачем?.. – Можно же просто «мобилизовать ресурсы» и осуществить погашение. Вспоминается небезызвестная ленинская фраза о буржуазии и её остром желании отстаивать власть.Арестованных небедных людей отправили в СИЗО «Матросская тишина». Не скрывается: мера принята для того, чтобы фигуранты не смогли общаться ни друг с другом, ни с теми «товарищами», которые остаются «по ту сторону забора».Главный вопрос: государство решило взяться за представителей олигархических кругов, которые могут оказаться замешаны в коррупционных преступлениях, всерьёз? Или же это мера, которая в нынешних условиях становится больше исключением, и в итоге все фигуранты отделаются лёгким испугом?Если суд в итоге вынесет постановление о том, что фигуранты уголовного дела по «Сумме» действительно осуществляли крупные хищения, то «посадка» человека из сотни российского списка «Форбс» станет прецедентом. Причём фактически первым подобного рода со времён «посадки» олигарха Ходорковского (пусть и уголовные дела имеют разную базу).В экспертной среде обсуждается мнение о том, что арест миллиардера Магомедова – это своеобразная тектоника в отношении того блока правительства, который ассоциируется у населения с «углубленной» либеральностью. Тот самый блок, в котором элементы бизнеса объявляются священной коровой, даже если эти элементы основываются на махинациях с бюджетными средствами и уходе от уплаты налогов. Объявляются священной коровой, даже если бизнес по документам работает «в ноль», а то и «минус», но при этом ввязывается в крупные проекты с прицелом на государственные активы.В связи с арестом миллиардера Магомедова можно ожидать либерального воя о «новом 37-м» и «удушении бизнеса». Кстати, будет интересно понаблюдать за тем, насколько вой будет активным, и может ли повлиять решение по миллиардеру на будущий состав кабинета министров, который будет объявлено именно в мае – месяце, до которого действует арест. Автор: Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 58 Источник Похожие новости Продолбили России темечко. Как крупные российские СМИ относятся к Родине Миллиардер в наручниках. Список "Forbes" укоротится Культурными русскими словами о демократии

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