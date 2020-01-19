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Миллиардер в метро: Кандидат в президенты США Блумберг неудачно показал близость к народу
19 января 2020, 01:09 • 71 • Политика
Миллиардер и кандидат в президенты США Майкл Блумберг только с третьего раза смог пройти через турникеты метро, так как понятия не имел, как там всё работает. В результате демонстрация "близости к народу" обернулась провалом.
Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг попытался показать близость к рабочему классу, проехавшись на метро, но только с третьего раза понял, как оно работает. И всё это под объективами камер специально приглашённых журналистов.
Владелец информагентства Bloomberg объявил о своём участии в предвыборной гонке за пост президента США в 2019 году. Таким образом, миллиардер решил не допустить переизбрания Трампа, а повторить его успех 2016 года. Однако сделать это оказалось не так-то просто.
Трамп, несмотря на статус миллиардера, пользуется большой популярностью среди рабочего класса, так как говорит с ним на одном языке и понимает его проблемы. Блумберг попытался показать, что тоже близок к народу, но выбрал для этого самый неудачный способ.
Миллиардер решил проехаться на американском метро, как обычный человек. Но поскольку Блумберг никогда в жизни этого не делал, то сразу же застрял на турникете. Пройти его миллиардеру удалось лишь с третьего раза. При этом весь позорный процесс снимали приглашённые им же журналисты.
Фото: скриншот Telegram-канал "Выпускайте Кракена!"
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