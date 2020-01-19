Миллиардер в метро: Кандидат в президенты США Блумберг неудачно показал близость к народу

Кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг попытался показать близость к рабочему классу, проехавшись на метро, но только с третьего раза понял, как оно работает. И всё это под объективами камер специально приглашённых журналистов.

Владелец информагентства Bloomberg объявил о своём участии в предвыборной гонке за пост президента США в 2019 году. Таким образом, миллиардер решил не допустить переизбрания Трампа, а повторить его успех 2016 года. Однако сделать это оказалось не так-то просто.

Трамп, несмотря на статус миллиардера, пользуется большой популярностью среди рабочего класса, так как говорит с ним на одном языке и понимает его проблемы. Блумберг попытался показать, что тоже близок к народу, но выбрал для этого самый неудачный способ.

Миллиардер решил проехаться на американском метро, как обычный человек. Но поскольку Блумберг никогда в жизни этого не делал, то сразу же застрял на турникете. Пройти его миллиардеру удалось лишь с третьего раза. При этом весь позорный процесс снимали приглашённые им же журналисты.

Фото: скриншот Telegram-канал "Выпускайте Кракена!"