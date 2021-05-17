Миллиардер Ринат Ахметов одновременно финансирует 7 разномастных политических проектов

Партийное представительство в Раде – мыльный пузырь, надуваемый исключительно для создания видимости украинского парламентаризма. За два десятилетия лопнули, не оставив и брызг, три «партии власти» – объединённые социал-демократы, придуманные и воплощённые Виктором Медведчуком для Леонида Кучмы, «Наша Украина» Виктора Ющенко и «Партия регионов» Виктора Януковича. Канули в небытие социалисты Мороза и коммунисты Симоненко. Исключение – партия-долгожитель «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По-видимому, олигарху Ахметову первому пришла в голову нехитрая мысль – если можно «надуть» одну партию, лоббирующую твои интересы в парламенте, то можно надуть и сразу несколько, создав видимость разнообразия идей и программ. Ахметов так и сделал – к следующим выборам он подготовил целых семь партийных проектов, на любой вкус. Почему бы и нет, если 14-миллиардное личное состояние позволяет?! Однажды, сложив все яйца в одну корзину «Партии регионов», Ахметов чуть было не остался на бобах после того, как его выкормыш Сергей Лёвочкин, заключив сепаратный альянс с конкурентом Дмитрием Фирташем, учинил майдан 2013 года.

Урок Ахметов усвоил, и, на сей раз, все яйца разложены в максимально возможное число корзинок. Вот эти «корзинки». Первая тройка – «Радикальная партия» Ляшко, «Украина – наш дом» Колесникова и «Наши» Мураева. Их олигарх финансирует не первый год, и, хотя «выхлоп» не так значителен, как хотелось бы, проекты условно жизнеспособны. Буквально на днях Ахметов заключил под крыло «Батькивщину» («Наша версия» сообщала об альянсе Тимошенко с ОПЗЖ, но, поскольку у Медведчука начались проблемы, газовую принцессу подхватил конкурент – не без помощи члена фракции ОПЗЖ Лёвочкина). Помимо этого, Ахметов старательно вскармливает ещё два авторских политических проекта, «Украинскую стратегию» экс-премьера Гройсмана и безымянную пока партию другого экс-премьера, Арсения Яценюка, создающуюся на костях почившего «Народного фронта».

Седьмой проект, который Ахметов предпочитает пока «не светить» – так называемая «партия мэров» или «новые регионалы». После смерти мэра Харькова Кернеса проект захромал, но усилиями одесского градоначальника Труханова сохраняет жизнеспособность. Если Ахметову удастся завлечь туда Михаила Добкина, возможно, «партия мэров» станет фаворитом следующих выборов. А если в Раду пройдут все семь партий – с перспективой сформировать коалицию, – кто будет править страной?