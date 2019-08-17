Миллиардер из США обвинил Порошенко в выводе нескольких миллиардов долларов из Незалежной

Американский предприниматель Сэм Кислин в интервью изданию "Страна.ua" заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко за все свои годы президентства умудрился вывести из страны не менее восьми миллиардов долларов.

"Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше восьми миллиардов долларов, - цитирует издание Кислина. - В США на него уже завели несколько уголовных дел".

Кислин считает, что по распоряжению бывшего лидера эти деньги могли уйти не по назначению. Мол, сначала их могли вывести на счета коммерческих банков, а затем умыкнуть - "по карманам".

Отметим, что во время правления Порошенко Кислину запретили въезд на Украину после того, как он сообщил о коррупционных схемах экс-президента. На этой неделе он приехал на Украину, чтобы "встретиться с новым руководством страны".

Ранее Госбюро расследований Украины завело на Порошенко одиннадцать дел, в трех из них бывший президент имеет статус свидетеля. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Порошенко проходит свидетелем во всех уголовных делах, в которых фигурирует его имя.