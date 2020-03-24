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Миллиард в поддержку: В борьбу против коронавируса в России вступил первый олигарх. Ход за властями

24 марта 2020, 23:35  •  121 • Политика
Пока экономический блок российского правительства ещё не перешёл "на чрезвычайные рельсы" в борьбе с коронавирусом, миллиард рублей в поддержку НКО выделил олигарх Владимир Потанин. Властям же советуют оставить в покое ставку ЦБ и заняться социальными проблемами.
Напомним, в России ряд компаний уже откликнулись и оказали посильную помощь в сложившейся ситуации с коронавирусом. Известно, например, что помощь в организации дистанционного обучения школьников и студентов оказали своими платформами и "Яндекс", и, к примеру, Сбербанк. "Ростелеком" пересмотрел тарифы, впрочем, как и многие другие операторы связи, которые предоставили свои платформы для решения проблем, связанных с существованием в самоизоляции. Целый ряд кинотеатров открыли бесплатный доступ к своим базам. А частные предприниматели участвуют в акциях поддержки нуждающихся в непростое время, например, собирая продукты питания.
Теперь свой вклад внёс и российский бизнесмен, олигарх Владимир Потанин. Он пожертвовал миллиард рублей на поддержку НКО. Он пояснил, что "в сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации". "Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными", - уточнил бизнесмен.
По его словам, поддерживая НКО, тем самым он вносит "свой вклад в глобальную борьбу в преодолении кризисных последствий" и "люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи".
В Фонде Потанина пояснили, что этот миллиард позволит "оперативно реагировать на происходящие в нашей стране изменения". В частности, поддержать организации, которые вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности и менять форматы своей работы. А также поддержать инфраструктурные НКО, которые помогают наиболее уязвимым социальным группам людей.
О том, что пора задуматься не над ставками ЦБ, а над социальными проблемами миллионов граждан в нашей стране, ранее высказался в прямом эфире Первого канала замглавы Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Он уточнил, что в сложившейся ситуации из-за эпидемии коронавируса, "государственное управление должно забыть такие категории, как свободный рынок, как ставка (ЦБ), которую они поднимают, опускают".
Они в данной ситуации должны решать социальные проблемы. Социальные проблемы - это миллионы, десятки миллионов людей потенциально, которые могут оказаться дома, - обратил особое внимание Константин Малофеев в эфире "Время покажет". - Как это сделать, нам показывает палладиум рыночной экономики - Соединённые Штаты, где (президент Дональд) Трамп раздаёт деньги: половину денег - корпорациям, пострадавшим от кризиса, половину денег - напрямую гражданам. Таким же образом у нас должно поступить правительство.
На реплику ведущего о заявлении Центробанка, что, мол, тот даже не видит в этой мере смысла, российский меценат парировал: Банк России "не отвечает за экономику". "Он отвечает только за курс. Согласно закону о Центральном банке и Конституции. У нас правительство должно объявить меры по поддержке граждан", - высказался Константин Малофеев.
Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимы "прямые компенсации выпадающих доходов, в связи с тем, что граждане сидят дома". "Их посчитать очень просто. Мы должны посчитать то время, которое граждане находятся дома", - пояснил Константин Малофеев, уточнив, что речь идёт о двух неделях карантина.
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