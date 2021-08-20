Миллиард долларов на лечение: МВФ хочет купить Белоруссию

Накануне стало известно, что 23 августа Международный валютный фонд планирует выделить Республике Беларусь один миллиард долларов якобы на борьбу с коронавирусом. На что в реальности пойдут деньги?

Вашингтон на посту

Американское издание The Washington Post разродилось статьёй "Байден не должен позволить МВФ бросить спасательный круг белорусскому диктатору", где истерит по поводу того, что 23 августа МВФ планирует посвятить своё заседание вопросу о выделении Белоруссии 1 000 000 000 (!) долларов для поддержки во время пандемии. Поддержим, так сказать, коронавирус деньгами.

Сам по себе спектакль с пандемией, конечно, уже напоминает заезженную пластинку, на которую списывается всё: и неудачи в экономике, и превращение людей в стадо животных в намордниках, и тотальный контроль над передвижениями граждан. Особенно странным выглядит рост смертности на фоне роста вакцинирования людей в ходе всемирного медицинского эксперимента.

Вот теперь МВФ, где первую скрипку играют представители США, предпринимает попытку купить лояльность Белоруссии за 1 млрд долларов. Это вам не печеньки Нуланд, учитывая, что ВВП Белоруссии за 2020 год составил 60 млрд долларов. Умеренное крыло международных рейдеров решило не скупиться в случае с Белоруссией.

Далее The Washington Post подсчитал:

Это вливание станет значительным стимулом для Беларуси, где международные резервные активы составляют всего около 7,4 миллиарда долларов.

И резюмирует:

Единственный ответ – продолжать давление,

взывая к Байдену оказать давление на МВФ, где США являются крупнейшим инвестором и акционером.

Именно держатели денег из ФРС, Всемирного банка и МВФ назначают президентов США, и забавно будет понаблюдать проявления байденовской деменции в разговоре с финансистами. МВФ, конечно, имеет меньшее влияние, чем две другие структуры, это скорее исполнитель, нежели управляющий, но по большому счёту одно из звеньев структуры, владеющей мировыми потоками долларов. А если кому-то не нравится такой расклад, то можно спросить у Джона Кеннеди, что бывает с непослушными президентами. Именно Кеннеди хотел забрать у частной лавочки под вывеской ФРС право печатания денег и вернуть монополию государства на выпуск зелёных бумажек, за что и пораскинул мозгами в Далласе.

Гнилой сыр с плесенью

Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а сыр от МВФ – всегда с гнилью. Россию в 1990-е засунули в петлю МВФ, из которой у Белоруссии не хватит потенциала выбраться. Доброхоты МВФ не делают благотворительные взносы, они работают по алгоритму разрушения и порабощения, а под каким соусом это будет подано, не так важно: борьба ли с пандемией, поддержка популяции шароголовых кузнечиков или восстановление слюноотделения у одногорбых верблюдов. Эти ребята предъявят счёт, по которому оплата будет неподъёмной.

Понимает ли это власть в Белоруссии? Думаю, да. Есть ли у республики выход из трудной экономической ситуации? Есть. Более того, ситуация, по информации с последнего совещания Лукашенко с кабмином, не такая уж и тяжёлая. Исполнение бюджета на текущий год идёт с плюсом. Во многом благодаря поддержке России. Россия не требует взамен подчинения и не диктует, как жить белорусам. Граждане республики должны сами это определять, а власть – исполнять поручения людей.

Интеграция или объединение

Как заявляли накануне в администрации Лукашенко, все дорожные карты интеграции России и Белоруссии согласованы, все противоречия устранены, и интересы двух сторон учтены и прописаны. Хотят ли русские объединения с Белоруссией? Безусловно, хотят. Мы родились в одной стране и защищали её вместе. Хотят ли белорусы объединения с Россией, мнения неоднозначные, и пусть белорусы сами скажут, нужно ли им это.

В республике должен пройти референдум по изменениям в Конституции, и это самое время спросить у граждан, нужно ли им объединение с Россией. Мне думается, нам, русским людям, не стоит настаивать на полном объединении. Но настаивать на упразднении границ в Союзном государстве необходимо. Белорусской границы как таковой не существует. Граница по какому-то недоразумению выстроена только со стороны России. И вот эту ошибку природы и надо убрать.

Бойтесь МВФовцев, миллиард приносящих

А белорусской власти хочется пожелать одного: понимания, что от них хотят в МВФ, понимания, что русские, конечно, всегда помогут, простят и поймут всё, кроме предательства. Тем более предательства на войне, которая ведётся новыми методами, как против России, так и против Белоруссии.

Это вам не талибы* верхом на ишаках и с "калашом" наперевес. Тут отравляют и нравственно, и физически. Выстоим только вместе. А миллиард долларов очень неплохо бы свернуть в трубочку и засунуть членам правления МВФ в то самое место, в которое они загоняют весь мир.

*Талибы, "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.