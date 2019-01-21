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Миллер заявил о росте рисков надёжности транзита газа через Украину
21 января 2019, 21:09 • 115 • Украина
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году риски надёжности транзита российского газа через Украину выше, чем в 2018 году. Об этом информирует ТАСС.
© РИА Новости
«Очевидно, что риски надёжности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей в этом году выше, чем в прошлом году», — отметил Миллер.
По его словам, получаемый Украиной по реверсу объём газа резко сокращается. Вместе с этим также сокращаются запасы в украинских природных хранилищах газа, заявил он.
Ранее на Украине оценили потери в случае прекращения Россией транзита газа.
В Брюсселе 21 января проходят трёхсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.
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