Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопас...
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот"...
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
Главная / В России

Миллер рассказал Путину о новых газопроводах в Сибирь и Китай

27 марта 2020, 18:00  •  72 • В России

- Добрый день, Алексей Борисович. Как вы? - с этих слов, привычных в наши дни, Владимир Путин начал в пятницу, 27 марта, встречу (она проходила в Кремле) с главой Газпрома Миллером.

- Владимир Владимирович, проходим осенне-зимний период.., как всегда, удовлетворяя полностью потребности наших российских потребителей и наших потребителей за рубежом, - сразу же начал с ударного рапорта докладчик. - С начала периода отбора «Газпром» закачал в подземные хранилища 72 миллиарда 232 миллиона кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру – 843,3 миллиона кубометров газа. На сегодняшний день добычные возможности «Газпрома» в области добычи составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учётом того объёма газа, который у нас на сегодня находится в подземке…

- Годовые? - уточнил Путин.

- Да, годовые добычные мощности, - повторил «газовый неологизм» Миллер. - С учётом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объём поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями. А то, что касается объёмов добычи по прошлому году...

Миллер засыпал Путина таким количеством цифр, что впору было в них утонуть. Но - перед Путиным лежал первый экземпляр рапорта Миллера и он сам, похоже, во всем мог разобраться и без комментариев.

- А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объёмы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу.

- Западный Китай, да? - спросил Путин.

- Да, соответственно, в западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления в Китае. Для продолжения работы прошу дать поручение для начала прединвестиционной стадии – что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ. При этом то, что касается линейной части, Вы всегда ставили задачу, и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в Европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении и ещё больше повысит надёжность газоснабжения наших российских регионов.

- В каком сейчас состоянии, - спросил президент, - работа по соединению Восточной Сибири и Европейской части? (Речь, разумеется, о газопроводах. - А.Г.)

- Проведён предварительный технико-экономический анализ, - продолжал рапортовать Миллер, - который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».

- Хорошо, конечно, - кивнул Путин. - Договорились.

Что, видимо, означало - президент новый проект утвердил.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
26 марта 2020, 22:00
Найден летчик пропавшего над Черным морем Су-27
27 марта 2020, 09:00
Записки киевлянки: Вирус сделал Киев шелковым. Даже нацики моют подъезды хлоркой
27 марта 2020, 02:00
«Потрясение-2020 будет масштабнее кризиса-2008»
27 марта 2020, 16:00
Минобороны поднимает антивирусный щит
27 марта 2020, 15:30
Рубеж космической обороны: как проходят испытания элементов новейших российских комплексов С-500
27 марта 2020, 16:00
В администрации Кремля выловили коронавирус
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои...
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
27 марта 2020, 03:35
Соросята объявили Украине войну. Финансовую
27 марта 2020, 01:35
Рефрижераторы для трупов и врачи в мусорных мешках: Российский журналист сравнил Нью-...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 марта 2020, 17:35
"Час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь"
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
25 марта 2020, 19:35
Сядет пожизненно: Порошенко объявили в розыск за двойное убийство
25 марта 2020, 22:35
Польша: "Россия помогла Италии? Лучше бы никто не помогал!" (Аня Сочина)
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
22 марта 2020, 20:35
Всем крышка? Чем строже карантин, тем больше жертв
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.