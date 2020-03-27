Миллер рассказал Путину о новых газопроводах в Сибирь и Китай

- Добрый день, Алексей Борисович. Как вы? - с этих слов, привычных в наши дни, Владимир Путин начал в пятницу, 27 марта, встречу (она проходила в Кремле) с главой Газпрома Миллером.

- Владимир Владимирович, проходим осенне-зимний период.., как всегда, удовлетворяя полностью потребности наших российских потребителей и наших потребителей за рубежом, - сразу же начал с ударного рапорта докладчик. - С начала периода отбора «Газпром» закачал в подземные хранилища 72 миллиарда 232 миллиона кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру – 843,3 миллиона кубометров газа. На сегодняшний день добычные возможности «Газпрома» в области добычи составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учётом того объёма газа, который у нас на сегодня находится в подземке…

- Годовые? - уточнил Путин.

- Да, годовые добычные мощности, - повторил «газовый неологизм» Миллер. - С учётом добычных мощностей, которые у нас есть, и того газа, который у нас есть в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объём поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца ОЗП (осенне-зимнего периода. - Ред.) мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями. А то, что касается объёмов добычи по прошлому году...

Миллер засыпал Путина таким количеством цифр, что впору было в них утонуть. Но - перед Путиным лежал первый экземпляр рапорта Миллера и он сам, похоже, во всем мог разобраться и без комментариев.

- А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объёмы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу.

- Западный Китай, да? - спросил Путин.

- Да, соответственно, в западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления в Китае. Для продолжения работы прошу дать поручение для начала прединвестиционной стадии – что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ. При этом то, что касается линейной части, Вы всегда ставили задачу, и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в Европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении и ещё больше повысит надёжность газоснабжения наших российских регионов.

- В каком сейчас состоянии, - спросил президент, - работа по соединению Восточной Сибири и Европейской части? (Речь, разумеется, о газопроводах. - А.Г.)

- Проведён предварительный технико-экономический анализ, - продолжал рапортовать Миллер, - который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».

- Хорошо, конечно, - кивнул Путин. - Договорились.

Что, видимо, означало - президент новый проект утвердил.