Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
Главная / В мире

Миллер не внял письму из Минска: Белорусам отказали в пересмотре цен на газ

09 июня 2020, 16:00  •  42 • В мире
"Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году. При этом ценовые условия по поставкам на текущий год остаются теми, которые были согласованы в феврале. Об этом говорится в письме предправления российской компании Алексея Миллера.
В России не согласились с предложением белорусского Минэнерго о пересмотре ценовых условий по поставкам газа. Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.
При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.
Ранее в белорусском Минэнерго призвали российских газовиков снизить цены на газ. На этом фоне в "Газпроме" указали, что Белоруссия уже задолжала по поставкам $165,57 млн. В компании отмечали, что готовы обсуждать будущую ценовую политику лишь после погашения задолженности.
Впрочем, с утверждениями Миллера в белорусском Минэнерго не согласились, заявив, что перед российской стороной за импорт газа у них нет долгов, а вот разногласия остаются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 23:55
«Нет чудодейственного рецепта»: как в США на фоне протестов готовится возможная реформа полиции
09 июня 2020, 14:00
"Серьёзно, давай же берись за ум": Как Путин остудил мечущегося Трампа
09 июня 2020, 14:00
Пир во время чумы: Военачальник поплатился за свадьбу сына креслом - СМИ
09 июня 2020, 12:00
Переименовали и спрятали. Скрипаль теперь – Боширов, его дочь – Петрова
09 июня 2020, 14:00
Сотни тысяч пытались, удалось одному: "сокровища Фенна" найдены. Старик Фенн расстроился
09 июня 2020, 08:55
С поправкой на COVID-19: как НАТО проводит учения на Балтике в условиях пандемии коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
05 июня 2020, 23:50
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромными тиражами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.