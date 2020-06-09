Миллер не внял письму из Минска: Белорусам отказали в пересмотре цен на газ

В России не согласились с предложением белорусского Минэнерго о пересмотре ценовых условий по поставкам газа. Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.

При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.

Ранее в белорусском Минэнерго призвали российских газовиков снизить цены на газ. На этом фоне в "Газпроме" указали, что Белоруссия уже задолжала по поставкам $165,57 млн. В компании отмечали, что готовы обсуждать будущую ценовую политику лишь после погашения задолженности.

Впрочем, с утверждениями Миллера в белорусском Минэнерго не согласились, заявив, что перед российской стороной за импорт газа у них нет долгов, а вот разногласия остаются.