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Миллер не внял письму из Минска: Белорусам отказали в пересмотре цен на газ
09 июня 2020, 16:00 • 42 • В мире
"Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году. При этом ценовые условия по поставкам на текущий год остаются теми, которые были согласованы в феврале. Об этом говорится в письме предправления российской компании Алексея Миллера.
В России не согласились с предложением белорусского Минэнерго о пересмотре ценовых условий по поставкам газа. Как говорится в ответном послании председателя правления российской компании Алексея Миллера в Минск, все условия по поставкам были согласованы в феврале.
При этом "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в будущем году при соблюдении республикой нынешнего контракта, передаёт РИА Новости.
Ранее в белорусском Минэнерго призвали российских газовиков снизить цены на газ. На этом фоне в "Газпроме" указали, что Белоруссия уже задолжала по поставкам $165,57 млн. В компании отмечали, что готовы обсуждать будущую ценовую политику лишь после погашения задолженности.
Впрочем, с утверждениями Миллера в белорусском Минэнерго не согласились, заявив, что перед российской стороной за импорт газа у них нет долгов, а вот разногласия остаются.
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