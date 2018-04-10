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Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита через Украину

10 апреля 2018, 18:39  •  99 • Украина

ТАСС, 10 апреля. "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита через Украину. Об этом заявил Алексей Миллер.

По его словам, "Газпром" может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 млрд куб. м в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - сказал Миллер.

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