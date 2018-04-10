Миллер: "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита через Украину

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ТАСС, 10 апреля. "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита через Украину. Об этом заявил Алексей Миллер.

По его словам, "Газпром" может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах. Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 млрд куб. м в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", - сказал Миллер.