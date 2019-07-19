Милитаризация Балтики

НАТО создает на границах с Россией ударный наступательный кулак

В июне 2019 г. в Балтийском море прошли 47-е по счёту военные учения сил НАТО BALTOPS 2019. В них приняли участие 18 государств, командование располагалось в немецком Киле, а руководили манёврами представители Второго флота США. Сам Второй флот размещается в Норфолке, штат Западная Вирджиния, но это не помешало американским военным дистанционно управлять европейцами.

Всего в учениях были задействованы 8,600 человек. Такие нейтральные по отношению к военным блокам страны, как Швеция и Финляндия, тоже приняли участие в манёврах, что ставит под вопрос смысл их нейтралитета. В ходе учений впервые была отработана на практике концепция многонационального командования десантными группами, разработанная в НАТО.

Идея создать объединённые экспедиционные силы для морского пространства в северных широтах принадлежит Великобритании. В 2014 году на саммите НАТО эта идея была принята в качестве специальной доктрины. А в 2018 г. между Великобританией, Данией, Нидерландами, Норвегией, Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией и Швецией был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Теперь ареалом охвата новой натовской доктрины является не только Северное, но Балтийское море.

Даже не специалисту понятно, что десантные группы не применяются в целях обороны – они нужны для нападения и захвата территории с моря и воздуха. Вопрос, на кого собирается нападать Североатлантический блок на Балтике, тоже не возникает. По словам командующего третьей бригадой королевской морской пехоты Мэта Джексона, «в связи с возросшей военно-морской активностью России, которая заставляет некоторых в Северной Европе чувствовать себя менее защищенными, это первое развертывание призвано показать, что объединенные экспедиционные силы могут быть развернуты раньше, чем НАТО».

Показательно втягивание Швеции и Финляндии в зону ответственности альянса. Объединённые экспедиционные силы стали неким промежуточным звеном между членством в НАТО и вовлечённостью в военные операции этого блока. BALTOPS 2019 являются частью более широкой программы The Baltic Protector, первая фаза которой началась 24 мая, а заключительная третья часть завершилась 9 июля. В этом «Балтийском защитнике» первую скрипку играет Великобритания.

Добавим, что в 2018 г. на Балтике была создана новая командная структура НАТО в виде штаба многонациональной дивизии. Штаб начал работу осенью прошлого года в польском Эльблонге. Предполагается, что к 2020 г. войска в количестве 3000 человек будут размещены в Латвии и Дании.

США регулярно указывают на Калининград как источник возможных якобы проблем для европейской безопасности, и «российская угроза» давно служит прикрытием для развёртывания баз и объектов НАТО в Балтийском регионе в интересах дальнейшего продолжения продвижения альянса на восток.

Есть риск, что шведский Готланд и финские Аландские острова, которые имеют особый демилитаризованный и автономный статус, затронут перемены. Стратегическое значение Аландских островов определяется их расположенностью посреди Ботнического залива, между Швецией и Финляндией. А в Готланде, который лежит напротив Калининградской области, при номинальном военном присутствии там сейчас мотопехотной роты ничто не мешает расположить стратегические виды вооружений.

Напомним, что по дну Балтийского моря проходят трубопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Главной заинтересованной стороной в остановке потока углеводородов из России в Европу являются США. В Вашингтоне постоянно заявляют, что «Северный поток - 2» – это «плохая идея», но при этом предложить Европе взамен что-либо равноценное Америка не может.

Пока Конгресс США подготовил закон о санкциях в отношении европейских компаний, которые будут сотрудничать с Россией по строительству трубопровода «Северный поток-2», при этом ряд американских экспертов резонно уверен, что такая мера лишь подорвёт трансатлантические отношения. А министр иностранных дел Германии прямо заявил, что «вопросы энергетической политики в Европе должны решаться в Европе, а не в США».

С учётом замечаний представителя Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина о том, что НАТО создаёт на границах с Россией ударный наступательный кулак, действия, осуществлявшиеся в рамках балтийских учений НАТО+, вызывают совершенно обоснованное беспокойство.