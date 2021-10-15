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Милитарист Аваков снова пытается накликать войну на Донбасс
15 октября 2021, 15:35 • 59 • Украина
В своей колонке для «Украинской правды» он искренне возмутился нежеланию отдельных армейских генералов идти на ЛДНР войной. Дескать, про дипломатические пути пускай рассуждают дипломаты, а военные должны воевать.
А вот Авакова, судя по всему, не смущает. Дай ему волю, он бы хоть сейчас отправил тысячи людей в военную мясорубку, лишь бы добиться своего. Недаром в свое время руководство Украины упрекали в том, что оно сражается не за граждан, а только за территории Донецка и Луганщины. А там хоть трава не расти.
Возвращением ЛДНР амбиции Авакова, впрочем, не ограничились. Крым он тоже хочет отобрать силой, а это уже российская территория, и терпеть эти милитаристские выкрики в Москве не стали. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал призывы Авакова форменным безумием и посоветовал не давать повода российской армии показывать свою мощь, иначе для Незалежной «всё закончится плачевно и фатально».
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