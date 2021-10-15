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Милитарист Аваков снова пытается накликать войну на Донбасс

15 октября 2021, 15:35  •  59 • Украина
Арсен Аваков, хоть уже и бывший министр внутренних дел Украины и к управлению страной не имеет никакого отношения, все равно продолжает транслировать призывы по поводу военного вторжения на Донбасс.

В своей колонке для «Украинской правды» он искренне возмутился нежеланию отдельных армейских генералов идти на ЛДНР войной. Дескать, про дипломатические пути пускай рассуждают дипломаты, а военные должны воевать.

Справедливости ради, хоть формально у Украины и нет сценария по силовому возвращению непризнанных республик, негласно он все-таки есть. По крайней мере, секретарь СНБО Алексей Данилов еще летом заявлял, что ВСУ смогут взять и Донецк, и Горловку. Но есть один важный нюанс: при этом погибнут десятки тысяч человек. Хорошо, что его этот момент смущает.

А вот Авакова, судя по всему, не смущает. Дай ему волю, он бы хоть сейчас отправил тысячи людей в военную мясорубку, лишь бы добиться своего. Недаром в свое время руководство Украины упрекали в том, что оно сражается не за граждан, а только за территории Донецка и Луганщины. А там хоть трава не расти.

Возвращением ЛДНР амбиции Авакова, впрочем, не ограничились. Крым он тоже хочет отобрать силой, а это уже российская территория, и терпеть эти милитаристские выкрики в Москве не стали. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал призывы Авакова форменным безумием и посоветовал не давать повода российской армии показывать свою мощь, иначе для Незалежной «всё закончится плачевно и фатально».

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