Милитарист Аваков снова пытается накликать войну на Донбасс

Арсен Аваков, хоть уже и бывший министр внутренних дел Украины и к управлению страной не имеет никакого отношения, все равно продолжает транслировать призывы по поводу военного вторжения на Донбасс.В своей колонке для «Украинской правды» он искренне возмутился нежеланию отдельных армейских генералов идти на ЛДНР войной. Дескать, про дипломатические пути пускай рассуждают дипломаты, а военные должны воевать.Справедливости ради, хоть формально у Украины и нет сценария по силовому возвращению непризнанных республик, негласно он все-таки есть. По крайней мере, секретарь СНБО Алексей Данилов еще летом заявлял, что ВСУ смогут взять и Донецк, и Горловку. Но есть один важный нюанс: при этом погибнут десятки тысяч человек. Хорошо, что его этот момент смущает.А вот Авакова, судя по всему, не смущает. Дай ему волю, он бы хоть сейчас отправил тысячи людей в военную мясорубку, лишь бы добиться своего. Недаром в свое время руководство Украины упрекали в том, что оно сражается не за граждан, а только за территории Донецка и Луганщины. А там хоть трава не расти.Возвращением ЛДНР амбиции Авакова, впрочем, не ограничились. Крым он тоже хочет отобрать силой, а это уже российская территория, и терпеть эти милитаристские выкрики в Москве не стали. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал призывы Авакова форменным безумием и посоветовал не давать повода российской армии показывать свою мощь, иначе для Незалежной «всё закончится плачевно и фатально».