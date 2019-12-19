Милейшие щенки спровоцировали вспышку болезни в 13 штатах США

Щенки из магазинов стали причиной вспышки эпидемии в 13 штатах в США. Об этом сообщили сотрудники американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Причиной стала острая кишечная инфекция под названием кампилобактериоз, которая плохо поддается лечению антибиотиками. Всего пострадало порядка 30 человек, из которых четверых пришлось госпитализировать.

Учитывая вспышку заболевания, американские врачи советуют гражданам тщательно мыть руки после контакта даже с самыми милейшими животными в зоомагазинах. Аналогичный совет был дан и сотрудникам торговых точек.