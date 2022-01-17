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Милан – территория ислама, или Непрошибаемая толерантность

17 января 2022, 01:35  •  138 • В мире
Итальянская ночь ужасов
«Милан – территория, завоеванная исламом» – под таким заголовком итальянская газета Giornale описала бесчинства уличных банд иммигрантов в этом итальянском городе. В стране уже третью неделю бушует скандал в связи с событиями в северной столице Италии в новогоднюю ночь, когда толпа мигрантов на центральной площади Дуомо, в самом центре города, нападала на женщин и коллективно насиловала их. Ответить на вопрос, чем занималась в это время полиция, невозможно.
«Они набросились на меня толпой, стали срывать одежду, повалили на землю… Я стала задыхаться, думала, что умру», – рассказала одна из жертв нападения.
Двух студенток из Германии пытались изнасиловать прямо у ограждения площади. Их криков никто не слышал из-за громкой музыки и грохота фейерверков. Уже девять пострадавших девушек обратились в полицию, но власти считают, что их было куда больше. Риккардо де Корато, комиссар по безопасности Ломбардии, региона, в который входит Милан, призвал всех других женщин, подвергшихся насилию, связаться с прокурорами.
В заявлении полиции Милана говорится, что к нападениям сексуального характера и нанесению телесных повреждений молодым женщинам, находившимся в новогоднюю ночь на площади, причастна группа молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. Личности подозреваемых установлены с помощью камер наружного наблюдения и любительских видеокадров. Некоторые арестованы, других разыскивают.
По данным итальянских властей, практически все нападавшие были североафриканцами. Для поимки виновных мобилизованы силы миланской и туринской полиции. Министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе выразила надежду, что «виновных в домогательствах и насилию предадут правосудию как можно скорее». Она призвала приложить все усилия, чтобы подобное «прискорбное поведение» больше не повторялось.
Нападения на женщин в Италии схожи с тем, что произошло шесть лет назад в Германии во время празднования Нового года в Кельне. Там в ночь на 1 января 2016 года несколько сотен собравшихся у Кельнского собора мужчин-иммигрантов нападали на местных жительниц, подвергнув их сексуальному насилию и ограблению. История повторяется.
Как отмечают итальянские СМИ, то, что произошло в новогоднюю ночь в Милане – не изолированный эпизод, таких случаев становится все больше. Выводы не были сделаны даже после того, как в 2018 году в пригороде города Мачерата на обочине дороги в двух чемоданах обнаружили расчлененное тело 18-летней итальянки, за убийство которой были арестованы трое мигрантов-нигерийцев. Многие сомневаются, что распоясавшихся «гостей» когда-нибудь призовут к порядку.
«За ужасной ночью коллективных сексуальных домогательств на Пьяцца Дуомо, – пишет Giornale, – скрывается идея завоевания, и Милан, европейский город, является избранной территорией этой акции, здесь незаконные или преступные действия совершаются уже не тайно, а с сумасшедшей символической амбицией».
В прошлом году на площади Селинунте в Сан-Сиро около 300 молодых людей собрались, чтобы снять видео с молодым рэпером-магрибинцем, и началась настоящая война мигрантов с полицией. В полицейских бросали бутылки и камни с криками «Вон отсюда!». В декабре 2017 года на площади Кавур прошла политико-религиозная демонстрация, на которой скандировались антисемитские и джихадистские лозунги.
Большинство европейцев с их извращённой толерантностью предпочитают закрывать глаза на то, что творится. И произошедшее в Милане уже не вызвало такой реакции, как события 2016 года в Кёльне. Бывший мировой судья Карло Нордио говорит о нежелании властей «вмешиваться из-за страха быть обвиненным в расовой дискриминации, полицейском авторитаризме или фашистских репрессиях».
А приток мигрантов в Италию не ослабевает: к 2021 году в сравнении с показателями 2019 года он вырос вшестеро, заявил премьер-министр Марио Драги. Общее количество проживающих на Апеннинах иммигрантов достигает сейчас почти 6 миллионов человек.
Что касается общих данных о нелегалах в Европе, то, согласно предварительным данным Frontex, общее число незаконных пересечений границ Евросоюза в 2021 году составило чуть меньше 200 000, что является самым высоким показателем с 2017 года. Это увеличение на 36% по сравнению с 2019 годом и на 57% по сравнению с 2020 годом.
Самоубийственная толерантность европейцев, несмотря ни на что, торжествует и в структурах власти, и в обществе. Потому и полицейские в Милане не сразу вмешались, хотя отлично видели творимое бесчинство.
Сегодня территорией ислама объявлен Милан. Завтра такой территорией обещает стать вся Западная Европа.
Фото из открытых источников
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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