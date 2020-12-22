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Микрофон забыли выключить? Кравчука пожалели после ответа Путину

22 декабря 2020, 19:10  •  78 • Политика
Первый президент Украины и представитель Киева на минских переговорах по Донбассу Леонид Кравчук попытался ответить на слова российского лидера Владимира Путина о Донбассе, но вызвал лишь жалость со стороны интернет-сообщества. Некоторые предположили: а может, и не ответ это был, а так... микрофон забыли отключить?
Ранее Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе "в значительной степени" зависит от властей Украины. Он также отметил, что у украинских президентов не хватает "политического мужества" выступить против националистов и начать урегулирование в Донбассе.
По словам Кравчука, на самом деле якобы именно украинская сторона поднимает на переговорах все самые важные вопросы по Донбассу, а российская сторона и ДНР и ЛНР, наоборот, якобы блокируют рассмотрение этих "важных вопросов". Он пожаловался на то, что Россия отказывается рассматривать инициативы Киева, пока не будет определён статус Донбасса.
"Мол, будет отменён закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос - это прямо говорилось с экрана", - отметил Кравчук.
Тем временем интернет-пользователи лишь выразили жалость в адрес Кравчука.
"Микрофон, наверное, забыли выключить - и бормотал что-то под нос о невозможности доехать до дома на общественном транспорте", - отметил пользователь "11".
"Все будем стариками, но не все мерзавцами-бандеровцами", - считает Георгий Жуков.
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