Микрофон забыли выключить? Кравчука пожалели после ответа Путину

Ранее Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе "в значительной степени" зависит от властей Украины. Он также отметил, что у украинских президентов не хватает "политического мужества" выступить против националистов и начать урегулирование в Донбассе.

По словам Кравчука, на самом деле якобы именно украинская сторона поднимает на переговорах все самые важные вопросы по Донбассу, а российская сторона и ДНР и ЛНР, наоборот, якобы блокируют рассмотрение этих "важных вопросов". Он пожаловался на то, что Россия отказывается рассматривать инициативы Киева, пока не будет определён статус Донбасса.

"Мол, будет отменён закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос - это прямо говорилось с экрана", - отметил Кравчук.

Тем временем интернет-пользователи лишь выразили жалость в адрес Кравчука.

"Микрофон, наверное, забыли выключить - и бормотал что-то под нос о невозможности доехать до дома на общественном транспорте", - отметил пользователь "11".

"Все будем стариками, но не все мерзавцами-бандеровцами", - считает Георгий Жуков.