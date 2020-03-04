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Михеев забросал Горбачёва неудобными вопросами после признания опального президента

04 марта 2020, 18:35  •  103 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире телеканала Царьград высказался о заявлении бывшего опального президента СССР Михаила Горбачёва. В частности, по словам эксперта, политик не раз говорил, что никогда не расскажет правду о событиях, происходивших во время развала Союза. Михеев делает вывод, что, вероятно, Горбачёв знает то, что опасно говорить, но сказать надо, хотя бы для того, чтобы нынешняя власть и общество сделали выводы на будущее.
В эфире телеканала Царьграда политолог Сергей Михеев заявил, что то, что транслировалось последние 30 лет про развал Советского Союза, является либо ложью, либо правдой лишь отчасти. Эксперт отметил, что до сих пор неясно, какую роль в этих событиях сыграл опальный президент Михаил Горбачёв.
"Версий огромное количество. Могло ли получиться так, что Горбачёв сам ни о чём не знал? Или знал лишь частично? Есть такая крайняя версия, что президент СССР был агентом ЦРУ, но тогда я не понимаю, почему его дело так называемые патриоты не довели до конца? Почему те же самые люди из ГКЧП не ликвидировали его? В советское время это делалось нередко. Что, они просто испугались, что несколько тысяч человек вышли к Белому дому? Мне кажется, это была гораздо более запутанная история", - признался Михеев.
При этом он отметил, что ему было бы очень интересно узнать, что там происходило на самом деле. И дело даже не в любопытстве, говорит политолог.
"Важно узнать, чтобы сделать выводы на будущее. Сам Михаил Сергеевич говорит, что никогда не скажет правды. Но почему же, если всё было так, как подавала официальная пресса? Либо сказал бы, что нет, всё было не так. Если не говорит, значит, знает что-то, что опасно рассказывать. Может быть, какие-то подробности узнаем из интервью Дмитрия Язова - он знает больше, чем любой из простых обывателей", - выразил надежду Михеев.

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