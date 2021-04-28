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Михеев выдал предупреждение властям Болгарии: "Вылезут очень сомнительные схемы"

28 апреля 2021, 22:40  •  109 • Политика
Власти Болгарии, считает Сергей Михеев, включились в травлю России, испугавшись разоблачения их незаконной торговли оружием. "Вылезут очень сомнительные схемы", - предупредил политолог.
Торговец оружием Гебрев, чьи склады взорвались в 2014 году во Врбетице, вероятно, был частью какой-то криминальной схемы по контрабанде оружия - так считает политолог Сергей Михеев. Он напомнил, что после распада советского блока большое количество советского оружия стало расползаться, в том числе совершенно нелегальными путями, из бывших стран Восточной Европы.
В частности, та же Украина тоже была когда-то к этому причастна, известны случаи, когда их ловили на этих скандалах с поставками танков. Компания Гебрева была одной из частей этой криминальной незаконной или полузаконной схемы по торговле оружием. Поэтому вообще все эти ситуации, скорее всего, имели криминальное происхождение.
А теперь, когда это стало вдруг выгодно, когда появился какой-то заказ, все эти инциденты стали валить на якобы руку русской разведки и русских спецслужб, заметил Михеев.
Если начать копать, видимо, вылезут очень сомнительные схемы, в которых, скорее всего, участвовали и власти этих стран. То есть торговля оружием шла незаконно, но, скорее всего, под прикрытием властей той же Болгарии и той же Чехии. Вот и всё.
"Поэтому надо сейчас срочно взять и во всём обвинить Россию, это вписывается в заказной тренд", - заключил эксперт.

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