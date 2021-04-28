|
Михеев выдал предупреждение властям Болгарии: "Вылезут очень сомнительные схемы"
28 апреля 2021, 22:40 • 109 • Политика
Власти Болгарии, считает Сергей Михеев, включились в травлю России, испугавшись разоблачения их незаконной торговли оружием. "Вылезут очень сомнительные схемы", - предупредил политолог.
Торговец оружием Гебрев, чьи склады взорвались в 2014 году во Врбетице, вероятно, был частью какой-то криминальной схемы по контрабанде оружия - так считает политолог Сергей Михеев. Он напомнил, что после распада советского блока большое количество советского оружия стало расползаться, в том числе совершенно нелегальными путями, из бывших стран Восточной Европы.
А теперь, когда это стало вдруг выгодно, когда появился какой-то заказ, все эти инциденты стали валить на якобы руку русской разведки и русских спецслужб, заметил Михеев.
"Поэтому надо сейчас срочно взять и во всём обвинить Россию, это вписывается в заказной тренд", - заключил эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 апреля 2021, 00:45
|
22 апреля 2021, 16:15
|
25 апреля 2021, 08:25
|
26 апреля 2021, 07:20
|
24 апреля 2021, 19:35
|
22 апреля 2021, 01:35
|
27 апреля 2021, 13:35