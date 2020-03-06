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Михеев: Широко шагая — штаны порвешь, одна штанина у Эрдогана уже затрещала

06 марта 2020, 12:35  •  57 • Война
В Кремле прошла встреча на высшем уровне между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным, в ходе которой были достигнуты договоренности по ситуации в Сирии. Встреча проходила за закрытыми дверями и длилась почти шесть часов.
По итогам переговоров между Россией и Турцией был подписан новый меморандум по Идлибу. Стороны договорились о прекращении огня, создании коридора безопасности вдоль трасс М-4 в Сирии, а также о возобновлении совместного патрулирования.
— Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз, — заявил Владимир Путин.
«Свободная Пресса» поговорила о российско-турецких отношениях с политологом Сергеем Михеевым.


О ситуации в Сирии и действиях Эрдогана
— На мой взгляд, Эрдоган проигрывает данную ситуацию. На самом деле он заявился на очень серьезный результат, но ресурсов у него не хватило, он переоценил свои силы. По-русски говоря, широко шагая — штаны порвешь, и вот одна штанина у него явно затрещала. Я думаю, что он не правильно оценил позицию России. Вообще, это довольно распространенное дело при отношениях с людьми с востока: не со всеми, но со многими. Они разговор на равных и честный подход к делу иногда воспринимают как слабость, глупость и неспособность решать ситуацию. Начинают наглеть, хамить, испытывать это дело на прочность — такое случается. Мне кажется, что Эрдоган один из тех людей, у него вообще такая нервная харизма. Она хороша на предвыборных митингах, но в таких вещах вредит делу.
Мы пошли Эрдогану навстречу по вопросам зон деэскалации Идлиба, по вопросу совместных патрулей, а еще до этого фактически спасли его жизнь во время военного переворота, а он, к сожалению, оценить все это по достоинству не смог. Сочинские соглашения, которые турецкая сторона подписала, Турция не выполняет: боевиков не разоружает, под контроль их не ставит.
В итоге появилась угроза не только сирийским подразделениям, но и нашей военной базе и нашим военным. Мы должны были эту проблему решить. Попытки Эрдогана навязать свои решения не удались, и даже вмешательство турецкой армии ему не помогло. Сирийцы оказались крепче, чем несколько лет назад, благодаря нашей помощи, а Россия заняла довольно твердую хладнокровную позицию. Я считаю, что она сделала это совершенно правильно.
«СП»: — Зачем Эрдоган приехал в Москву? Есть шанс достигнуть договоренностей?
— Эрдоган очень раздражен, но сделать ничего не может. Известно, что Путина звали в Турцию — он не поехал, Эрдоган решил поехать в Москву. Это говорит о том, кому это нужнее.
Другой вопрос, что приехав в Москву, он, как и положено турецкому султану, попытается свои проблемы сделать своим преимуществом и вывернуть все наизнанку, пытаясь в разговоре тет-а-тет убедить Путина, что нужно войти в положение турок. С одной стороны какой-то компромисс неизбежен, с другой стороны, я считаю, что было бы крайне неосмотрительно идти навстречу Эрдогану и пытаться сделать ему приятное, потому что он этого не оценит. Я очень надеюсь, что результаты переговоров подтвердят нашу жесткую позицию, хотя какой-то компромисс неизбежен.
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