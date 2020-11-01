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Михеев раскрыл попытку США "качнуть Лукашенко", когда провалился план с "тоскливой тёткой"

01 ноября 2020, 17:25  •  93 • Политика
В эфире "Первого русского" политолог Сергей Михеев показал, как США пытались "качнуть Лукашенко" при личном разговоре президента Белоруссии с госсекретарём Майком Помпео. Политолог уверен, что звонок Лукашенко последовал, когда стало ясно, что проект "Светлана Тихановская" провален, как и госпереворот в стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой неделе провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Майком Помпео. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. В Госдепе заявили, что речь шла о полном освобождении политтехнолога Виталия Шклярова. Ранее ему была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. В то же время Лукашенко раскрыл больше деталей этой беседы. В том числе рассказал, что провёл своего рода красные линии для США.
"Ничего он от меня не требовал, был очень тёплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит". И я его предупредил: если только там дёрнутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), ну, мы будем отвечать", - сказал президент Белоруссии.
Между строк заявления сторон читал политолог Сергей Михеев. В эфире программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград он подчеркнул, что звонок Помпео в Белоруссию означает, что США поняли: быстро реализовать государственный переворот в Белоруссии и поставить своего человека не получилось. Таким своим человеком могла бы стать Светлана Тихановская, бежавшая в Польшу, но план не удался.
"Конечно, этот звонок Помпео - попытка качнуть Лукашенко. Сказать ему: "Слушай, э... ты особо не переживай". Мол, всё нормально, Польша, Литва и Тихановская - это одно, а мы - за развитие сотрудничества. Можно ли верить американцам? Конечно, нет. Но это знак того, что план с Тихановской исполнить не удалось. Пока не получается. Это точно. Здесь то же самое, что происходило с Гуайдо (лидер оппозиционных сил в Венесуэле, который при поддержке США сам назначил себя президентом. - Ред.). Причём Гуайдо куда мощнее Тихановской - она совсем тоскливая тётка. Не знаю, почему именно её выбрали в лидеры. Я чуть не заснул, когда она призывала к всеобщей забастовке из Литвы. Ей бы сидеть дома, с детьми, с мужем. Куда она полезла? Но параллель с Гуайдо очевидна. Они носились с ним, признавали президентом, но, как только поняли, что Мадуро (президент Венесуэлы. - Ред.) не уходит и армия за него, тут же стали по чуть-чуть отъезжать", - подчеркнул Сергей Михеев.
Кроме того, политолог добавил, что Лукашенко удалось отстоять страну при мощной поддержке России. И, поняв это, США обратились к иной тактике, вновь склоняя его к многовекторности. И тут мяч вновь оказался на стороне президента Белоруссии, которому придётся делать выбор. Напомним, ранее Лукашенко заявил, что считает Россию ближайшим союзником.

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