Михеев раскрыл план США по свержению Путина и войне на Украине: "По самой кровавой стезе"

Политолог Сергей Михеев прокомментировал недавний срыв попытки госпереворота в Белоруссии. Он уверен, что подобный план США вынашивали и в отношении России - в частности, не раз проходила информация о подготовке покушения на Владимира Путина. Кроме того, американцы сделали всё, чтобы события на Украине пошли "по самой кровавой стезе".

Все последние годы, считает Сергей Михеев, США делают ставки на радикальное решение вопросов. Доказательством тому может служить всё, что происходило в последние годы на Украине, отметил эксперт в эфире передачи "Контуры" белорусского телеканала ОНТ.

Эксперт считает, что американцы сделали всё, чтобы пролилась кровь, поскольку им это выгодно: "Они повели ситуацию по самой кровавой стезе".

То же самое, уверен Михеев, спецслужбы США планировали организовать в Белоруссии. Причём, по словам политолога, ничего особенного в этом нет. "Подобные операции ЦРУ США проводило много раз в странах третьего мира - в Латинской Америке, на Арабском Востоке и т. д. Сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, особенно после недавнего обострения ситуации в Белоруссии, нельзя".

Это была неудача оппозиции, как ни крутите. И, видимо, был сделан вывод о том, что теми способами, которыми американцы в последние десятилетия решали свои проблемы, эту проблему решить невозможно - нужно физическое устранение,

- прокомментировал Михеев события в РБ.

Михеев напомнил, что и в России за последние годы поступало немало информации о подготовке покушения на Владимира Путина, хотя сложно сказать, насколько к этому были причастны иностранные спецслужбы. "По-моему, даже сам Путин где-то когда-то об этом говорил", - уточнил эксперт.