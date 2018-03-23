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Михеев объяснил, почему Запад никогда не поймет Россию

23 марта 2018, 23:24  •  97 • Политика
Обозреватель "Царьград" Сергей Михеев рассказал, почему западные эксперты и СМИ постоянно оказываются шокированы и удивлены политическими событиями, происходящими в России.
Западные лидеры и западные же СМИ сейчас с трудом приходят в себя после победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. По некоторым раздающимся из Европы репликам можно даже заключить, что многие там искренне недоумевают, почему российские избиратели решили оказать действующему главе государства столь широкую поддержку.
По мнению обозревателя телеканала "Царьград" Сергея Михеева данный шок является одним из следствий принципиального непонимания российской общественной и политической действительности в западных странах.
"Реакция Запада говорит, что они действительно плохо понимают, что происходит в России. Плохо понимаю настроения большинства населения. Это происходит по разным причинам. Во-первых, они и не хотят нас понимать. Они считают себя избранными, а значит, всех остальных понимать им не очень-то и надо. <...> Это, знаете, такой своеобразный подход колонизаторов к индейцам", — заявил политолог в эфире своей программы "Итоги недели".
Вторая причина, почему на Западе не понимают Россию и настроений российских граждан, — это общий недостаток информации, помноженный на недостаток компетентных экспертов.
"Они попросту потеряли квалификацию в изучении этих проблем. Плюс ко всему они очень верят тем, с тем, с кем они контактируют здесь в России. Приехали туда лидеры нашей системной и несистемной оппозиции — не буду называть имен — рассказали им, что они хотели услышать, навешали лапши на уши, Запад и поверил. Сейчас это уже смешно, но еще совсем недавно они искренне считали, что весь российский народ мечтает видеть Михаила Ходорковского во главе государства. Они реально в это верили. Тогда я еще не был под запретом и мог въезжать в Европу. Я с ними общался. Они правда во все это верили", — резюмирует Сергей Михеев.
Подробней с позицией Сергея Михеева вы можете ознакомиться в сегодняшнем выпуске программы "Итоги недели".

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