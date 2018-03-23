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Михеев объяснил, почему Запад никогда не поймет Россию
23 марта 2018, 23:24 • 97 • Политика
Обозреватель "Царьград" Сергей Михеев рассказал, почему западные эксперты и СМИ постоянно оказываются шокированы и удивлены политическими событиями, происходящими в России.
Западные лидеры и западные же СМИ сейчас с трудом приходят в себя после победы Владимира Путина на президентских выборах 2018 года. По некоторым раздающимся из Европы репликам можно даже заключить, что многие там искренне недоумевают, почему российские избиратели решили оказать действующему главе государства столь широкую поддержку.
По мнению обозревателя телеканала "Царьград" Сергея Михеева данный шок является одним из следствий принципиального непонимания российской общественной и политической действительности в западных странах.
Вторая причина, почему на Западе не понимают Россию и настроений российских граждан, — это общий недостаток информации, помноженный на недостаток компетентных экспертов.
Подробней с позицией Сергея Михеева вы можете ознакомиться в сегодняшнем выпуске программы "Итоги недели".
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