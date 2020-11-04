Михеев: Эрдоган уже мечтает захватить пол-России. А чиновники ублажают мигрантов • 116 • Политика Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, в поддержке больше нуждаются неработающие пенсионеры. Между тем стало известно, что Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза, а это означает, что теперь люди, работавшие в другой стране, получили право требовать от этой страны назначение пенсии, даже если они так и не оформили себе её гражданство. Решение это распространяется на граждан пяти государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Политолог Сергей Михеев прокомментировал пенсионную политику российских властей и рассказал, к чему мы придём, если будем платить пенсии вместо своих граждан мигрантам. Если честно – так, по-простому сказать – задолбали они со всей этой пляской вокруг пенсий. Ощущение только одно: они запутались в собственном обмане. Потому что за 30 постсоветских лет мне уже пальцев обеих рук не хватает, чтобы пересчитать все их инициативы по этому поводу. Они всё обещали, что мы уйдём от этой совковой системы с пенсиями. Хотя, мне кажется, эта советская система была просто элементарная – очень простая и очень понятная всем нормальным гражданам. Но нет, мы сейчас придумаем, мы возьмём европейскую, американскую, какую-нибудь японскую, я не знаю, марсианскую систему – и всё у нас будет хорошо. И каждый раз провал. Каждый раз разговор о том, что денег больше нет. А где те, кто делали предыдущую реформу? Неизвестно где. А где денежки? А денежки тоже неизвестно где. И постоянно всё одно и то же с этой пенсионной реформой. Нам мозги пудрят, пудрят и пудрят. И я не знаю, понимают ли они сами, что говорят. Опять же, огромное количество сложностей, через которые обычному человеку продраться невозможно. Я вроде бы уже столько лет в этих политических и политологических раскладах участвую – читаю, пишу, делаю, езжу – но я реально не могу понять, что они вообще имеют в виду. Это не для средних умов. Всё написано и сделано так, что у меня, человека с высшим образованием, возникает чёткое ощущение, что это всё сделано для того, чтобы запутать человека. Я не могу в этом разобраться. А что вы хотите от человека, который не имеет никакого образования или всю жизнь проработал разнорабочим? Он не сможет в этом разобраться. И у меня абсолютное ощущение того, что специально делается так, чтобы разобраться в этом было нельзя. И чтобы, когда ты спросишь, а где же деньги, тебе навалили три страницы непонятных терминов, и ты просто почешешь голову. А в реальности за этими терминами ничего не стоит. Мне кажется, всё, что связано с пенсионной реформой, именно так и звучит. Урезать зарплаты нужно чиновникам Минфина – глядишь, и денежки появятся Следующий пункт – господин Силуанов. Силуанов и Минфин в последнее время вообще фонтанируют "популярными" инициативами. Например, недавно они хотели у Минобороны – у контрактников – еду отобрать. Вы идите, защищайте Родину, а кормить мы вас не будем. Пусть товарищ Силуанов своё ведомство посадит на голодный паёк. Пусть он своим людям сократит зарплату – если он не знает, где деньги брать. Себе в том числе. Вот, глядишь, денежки-то и найдутся. Или пусть посчитает, сколько денег за его пребывание на посту министра закачали в банки. И сколько из этих денег, которые закачали в банки из бюджета, оказалось на иностранных счетах. Пусть там их ищет. И так как он министр финансов, он должен за все эти миллиарды отвечать. Давай, Силуанов, обратно наши миллиарды. Наши миллиарды, которые Силуанов взял из бюджета и закачал в частные банки и которые потом перекочевали в иностранные банки, пусть принесёт. Штраф такой на него наложить. И тогда, глядишь, и Пенсионный фонд наполнится, и всё, что с этим связано. Правда, Путин сказал на заседании Валдайского клуба, что, мол, минфины во всех странах одинаковые, постоянно с такими инициативами выступают. У меня вопрос такой: они, может, и выступают, но ответственность какую-то они должны за это нести? Или не должны? Россия должна всем, а ей никто не должен И третье – по поводу мигрантов и пенсий им. Я считаю, что у нас в принципе неправильно понятая концепция интеграции на постсоветском пространстве. Я, в принципе, за то, чтобы эти интеграционные процессы шли. Я за то, чтобы через них влияние России на постсоветском пространстве сохранялось и приумножалось. Но нынешняя идеология вот этой интеграции – она следующая: Россия всем должна, ей не должен никто. И вот ратифицировали решение о том, что трудовым мигрантам может быть выплачена пенсия, и даже членам их семей, но это вроде бы компенсируется тем, что и гражданам России на территории этих стран тоже будут выплачивать – все же понимают, что это фальшивка. Звучит это так, что вроде бы всё поровну. А в реальности все понимают, что надо отталкиваться не от формально-юридического текста, а от того, что происходит в действительности. А в действительности происходит только одно: огромные потоки мигрантов приезжают в Россию, а из России никто туда не едет, потому что там нечего делать. Там нечего есть, нет работы, нет денег. Эта концепция – Евразийский экономический союз – хочется спросить, а в чём он выражается, союз? В том, что население целых стран переселяется в Россию на заработки, а Россия кормит их, при этом имея 5 млн безработных у себя? А теперь ещё и будет платить пенсию. В чём смысл такой интеграции? Я считаю, что идеология этой интеграции требует пересмотра. Потому что ситуация с Арменией, ситуация с Киргизией нынешняя, даже ситуация с Белоруссией и многие другие показывают простую вещь: когда им надо, они стучат кулаком в дверь, в окно и так далее, требуют, апеллируя к тому, что они – члены интеграционного союза. А когда нам надо, они тут же вспоминают про собственную независимость. Поэтому сама идеология этой интеграции неправильная. И в рамках неё они предлагают выплачивать пенсии мигрантам. Зачем? А вот, это несправедливо. Что несправедливо? То, что они приезжают сюда, за наш счёт решают проблемы своих экономик и выкачивают отсюда деньги? За это они платят какой-то небольшой налог. Что здесь несправедливо? Тем более, что сами мигранты ничего не платят. Они ничего не отчисляют в Пенсионный фонд. Они договариваются на какую-то конкретную заработную плату с работодателем, а некоторые работодатели что-то отчисляют. Но дело в том, что если работодатель не будет отчислять, у мигрантов не прибавится зарплата. Потому что они с работодателем договариваются о конкретной сумме, и всё. Они сами ничего никуда не отчисляют. Поэтому не надо лгать друг другу – это же ложь. А зачем принимать законы, в которых ложь записана? Это не нужно, потому что ничего они никому не платят. И они не думают, что они платят. Но теперь они получают гипотетически право на пенсии. Фактор безопасности И ещё один фактор – фактор безопасности. Несомненно, надо его учитывать. Зачем вы привлекаете сюда миллионы и миллионы мигрантов, создавая здесь закрытые анклавы, общины и сообщества? Зачем? Это же фактор безопасности. Сегодняшняя ситуация с Нагорным Карабахом и Турцией это очень чётко показывает. Говорят: у нас 2 миллиона азербайджанцев и 2 миллиона армян, нам всё это одинаково важно. Одинаково важно? А вы посмотрите, какую позицию занимают условно азербайджанская община и условно армянская. Разве они занимают позицию, соответствующую интересам России? Нет. Они занимают позицию, соответствующую интересам тех стран, откуда они приехали: азербайджанцы – Азербайджана, армяне – Армении. Не все, конечно, но большинство – по крайней мере те, кто не является гражданами, уж точно. Но и те, кто является гражданами, точно так же себя ведут. В голосовании США поучаствовали "мёртвые души". Живых избирателей пугают странными звонками То есть на пустом месте возникла ситуация двойной лояльности. Когда им надо, они тут же вспомнили, что они не граждане России, а азербайджанцы или армяне. И они начинают действовать в соответствии с тем, как они понимают интересы не России, а Азербайджана или Армении. То есть вы уже создали здесь огромные группы влияния для этих стран внутри России. Я уже не говорю о том, что все уже видели по телевизору, как они уже начали друг с другом здесь выяснять отношения. Оно нам надо? Нам что, мало своих проблем – на том же Северном Кавказе, например? Великий Туран с влиянием вплоть до Якутии – опасная мечта Эрдогана Но и это ещё не всё. Послушайте, что говорит господин Эрдоган в последние дни. Он говорит, что нам надо создавать великий Туран. Недавно, на днях, министр обороны Турции был с визитом в Казахстане, где общался с министром обороны Казахстана. После этого визита в турецкой прессе появились статьи о том, что пора создавать великую армию Турана. Я напомню, что Казахстан находится и в ОДКБ, и в ЕАЭС. А Эрдоган и турки говорят: Туран, великий Туран. На самом деле имеется в виду пантюркистское объединение всех условно тюркских народов. А кто у нас тюркские народы? Казахи, киргизы, узбеки, туркмены. Вся практически Средняя Азия, кроме Таджикистана, – это и есть тюркские народы. Куда собирается направить Эрдоган свою экспансию? Именно в это место в первую очередь. И Азербайджан – это просто точка входа. И надо при этом помнить, что важно, что как раз из этих стран основная миграция к нам и идёт. Есть ещё Таджикистан, конечно, но это отдельная песня. Так чего вы хотите? Создать помимо азербайджанской диаспоры ещё и многомиллионные диаспоры вот этого Турана, для того чтобы на каком-то этапе очередной Эрдоган начал бы нас шантажировать этими людьми? Посмотрите, как Эрдоган сейчас шантажирует Европу теми турками, которые находятся там. Он прямо говорит: это мои люди. И он прямо угрожает лидерам Европы тем, что он может повлиять на этих турок. Он говорит: это мои люди, а в скобках читается – это мои воины потенциальные. Так чего вы хотите? Здесь создать многомиллионную азербайджанскую диаспору, многомиллионную киргизскую, многомиллионную узбекскую. Чуть-чуть поменьше – казахскую, туркменов практически нет, но тем не менее. И что же будет, когда все они осознают себя тюрками и услышат этот призыв лидера великого Турана? А у нас есть ещё Татарстан и Башкирия, есть Крым с крымскими татарами, присоединение которого к России Эрдоган, между прочим, открыто не признаёт, у нас есть ещё много других народов, которые можно назвать тюркскими. А в турецкой прессе уже появляются карты, где влияние Турции распространяется вплоть до Якутии. Эрдоган, конечно, поперхнётся, но он со своими огромными амбициями может создать нам большие проблемы уже внутри страны, а не только на постсоветском пространстве. Они сюда будут двигаться. И все эти либеральные деятели, у которых мозг непонятно подо что заточен, которые говорят только о деньгах или о мировых глобальных тенденциях, – где они будут, если здесь, внутри, национальные диаспоры вдруг проснутся по призыву какого-нибудь очередного лидера Турана? Вы что будете делать с ними со всеми? Я лично к этим людям не имею никаких претензий, я против ксенофобии, но я вам говорю: слушайте, если вы занимаетесь большой политикой, оценивайте эти вещи реально. У республиканцев в США появился шанс удержать Сенат, Айова пала - Fox News Посмотрите, что Эрдоган сейчас делает с точки зрения развития вот этой пантюркистской идеи, как он обращается к туркам в Европе. Как реагировали азербайджанцы, находящиеся в России, на события в Карабахе. Давайте ещё больше раздуем, ещё больше миллионов мигрантов нам надо, давайте платить им пенсии, пусть они приезжают сюда, пусть их будет много! Будем ждать, когда великий Туран сначала проникнет в Азербайджан – а он уже там полностью, с ногами и руками, – потом в Среднюю Азию, а потом к нам. А как он к нам проникнет? Очень просто. Он начнет возбуждать недовольство и политическую активность среди тех миллионов условных тюрков, которые находятся здесь, в России. То, что большинство из них никакого отношения к Османской империи никогда не имели, это все ерунда. Знаете, есть такая фраза: Бог не может переделать прошлое, потому что прошлое было, а историки и политики могут. Они напишут такую ахинею и такую лапшу на уши понавешают, расскажут им такое про великий Туран, что дураков достаточно найдётся, чтобы организовать какие-нибудь экстремистские организации, политические или общественные кружки. Они потом пойдут голосовать, между прочим. Когда тюрки объединятся и захотят войны – что будет делать Силуанов? Вот об этом надо думать. Люди, которые сейчас тупо считают бабло, типа Силуанова, которые кроме бабла вообще ничего не знают, они могут сказать: бабло – моя профессия. Мы согласны, но только не для министра федерального правительства. Вот эти люди – по большому счёту они могут называться политиками? Способны ли они вообще взглянуть на 10, 20, 30 лет вперёд, проанализировать тенденции, которые есть, и понять простую вещь: когда такая ситуация наступит, никакими бабками вы этот вопрос не решите. Никакими деньгами вы не закроете его. В конце концов, посмотрите на опыт Европы – наши экономисты, финансисты, либеральные продвинутые люди очень любят кивать на Европу. Вот и посмотрите: в Европе получилась ассимиляция этих людей? Нам же очень много лет говорили: есть европейский опыт. Какой европейский опыт, где он? Вот этот европейский опыт, когда стали головы резать чуть ли не каждый день? Получилось ли у европейцев ассимилировать этих людей? Не получилось. А получилось ли купить их лояльность за всякие разные пособия? Не получилось. И у вас не получится. И не рассказывайте себе сказки насчёт того, что у нас другая модель. Она, может, и была когда-то другая, но времена-то меняются. Не бывает ничего такого, что длится вечно. Времена меняются, и внешний контекст тоже свою роль играет. То, что происходит в Европе, я вас уверяю, будоражит мозги многим здесь – и на постсоветском пространстве, и внутри России. Радикальный ислам никуда не делся. А тут ещё и Эрдоган, который как бы параллельно с исламской поднимает ещё и пантюркистскую, то есть этническую тему. Это же абсолютно взрывоопасная смесь – этнический национализм плюс радикальный исламизм. Силуанов, что ли, будет с ней справляться? Или Пенсионный фонд? Какими деньгами он будет это закрывать? Ну если кто-нибудь считает себя хоть сколько-нибудь способным на стратегию – их же на хромой козе не объедешь, они же даже не разговаривают ни с кем. Они же только через губу что-то цедят на всяких форумах своих. Хочется спросить у них – вы понимаете, что это такое, или нет? Вы способны на экстраполяцию чуть-чуть дальше своего срока нахождения на должности? Если нет, вам не место среди федеральных министров. "Конечно, Америка ещё сильна, но… ": Удар Китая проглядели, пока следили за выборами - Глазьев Или возникает подозрение, что вы всё прекрасно понимаете, но делаете это специально. Но тогда вы – открытые враги. Тогда всё, чего вы хотите, это распада России, взрыва её изнутри, гражданской войны на каком-то этническом, национальном, религиозном или любом другом основании. Вы этого хотите, получается. Россия – и так многонациональная страна, достаточно. Что вы опять лепите здесь Советский Союз? Сами выступают против советского прошлого – и сами сюда всех сгоняют. Советский Союз распался по границам национальных республик – вы хотите теперь и здесь этого? С ходу не получилось в нулевые годы, давайте теперь тихой сапой будем делать. Ведь это пытались сделать в 1990 – 2000-е годы, поощряя сепаратизм здесь – не только на Северном Кавказе, но и везде, в Поволжье в том числе. Не вышло тогда благодаря решительным действиям того же Путина – этого у него не отнять, совершенно очевидно. Тогда не вышло – ладно, зайдём с другого боку. Будем мотивировать это всякими хитрыми штуками про деньги, про демографию – мол, русские бабы рожать больше не могут, не хотят, мы их будем кормить всякими сериалами, чтобы они всякую чушь про себя думали. Сейчас любой детектив посмотри – одни женщины-следователи. А ведь так лепится модель социальная. Чтобы женщина думала: а зачем мне рожать детей, создавать семью – я буду преступления раскрывать или ещё какую-нибудь ерунду. Это кино. В реальности ничего этого нет. Нас специально сводят с ума, чтобы завезти сюда миллионы мигрантов – они нам решат демографическую проблему, они нам деньги будут зарабатывать. Это разорвёт страну на части. Вы опять делаете Советский Союз. Советский Союз на этом поперхнулся, поймите. На разных моментах – но в том числе на национальном моменте Советский Союз поперхнулся и развалился. И всё оттуда же эти рецепты идут. Либерального склада учёные, которые европейски, прогрессивно мыслят. А кто сейчас европейцы? Вот я европеец – высокий, светловолосый, голубоглазый, белокожий. А француз средний сегодня или британец – не европеец. По-европейски они сейчас всё сольют в унитаз, а вы все будете трындеть про Европу. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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