Михеев – Невыученные уроки террористов: Американский подарок Европе

Терроризм – удел слабых

К вопросу о том, была ли это месть. Терроризм, в том числе исламский, – это всегда удел слабых. Это может показаться странным, ведь террористы убивают множество людей, но это всегда удел слабых, удел проигрывающих. Почему исламский радикализм распространился так широко? Почему терроризм стал основным способом проявления политического ислама? Потому что большинство мусульманских стран – а точнее, все мусульманские страны – крайне слабы в прямом столкновении с Западом.

Когда-то действительно был сильный мусульманский мир, который гремел своими учёными, своими достижениями культуры и так далее. Это осталось в далёком прошлом. Кстати, это повод действительно глубоким исламским политикам, учёным, общественным деятелям задуматься: а что случилось с исламом, что он выродился в этот экстремизм? Потому что сегодня, к сожалению, именно экстремисты делают лицо международного ислама.

Сегодня мы видим простую картину. На самом деле мусульманский мир при всей его многочисленности тотально проигрывает Западу и не только в геополитической конкуренции. Любая арабская страна и даже коалиция арабских стран за последние полвека или сто лет оказались абсолютно неспособными противостоять остальному миру. И в одиночку, и вместе они проигрывали и проигрывают одну за другой войны, экономическую конкуренцию, политическую, научную, технологическую и так далее.

В этой ситуации возникло явление радикализма достаточно примитивного и терроризма как способа сублимации. Это реакция слабых. А им очень хочется что-то значить в этом мире, им хочется, чтобы их боялись. А когда тебя боятся, это тоже очень сильно будоражит голову. Вот суть явления терроризма, которое, между прочим, подкормил сам Запад.

В конце концов, организованные формы терроризм приобрёл с помощью ЦРУ. В своё время движение моджахедов в Афганистане – а с этого именно всё и началось – создавали пакистанская разведка и ЦРУ США. Это они их создали. И от этого пошло дальше – мы знаем огромное количество разных историй вплоть до таинственного исчезновения бен Ладена. Где этот бен Ладен, что с ним – никто не знает, он исчез и всё. А потом погибли все "морские котики", которые его якобы ликвидировали, – "случайно", в одном вертолёте, насколько я помню.

Так вот, я лично считаю, что всевозможные третьи силы – в первую очередь Запад – в своё время стимулировали эту сублимацию мусульманского мира не в положительном созидании, а в отрицательном. Они спонсировали и поддерживали внутри самого ислама крайний экстремизм. Те же самые ваххабиты – кто их когда-то поднял на щит? Это были английские колонизаторы. Это было ещё в XIX веке. Английские колонизаторы на самом деле в своё время актуализировали движение ваххабитов. В том числе для использования их в своих геополитических планах. Так вот именно эти третьи силы подтолкнули исламский мир к тому, чтобы он находил некое утешение, сублимацию в экстремизме и терроризме, а потом фактически начали создавать для него разные поводы для поддержки.

А в реальности исламский мир одно за другим терпит поражения. Это и Ливия, и Ирак, и война в Сирии – одно за другим поражения в столкновении с западным миром. И мусульманский мир ничего, кроме упоения диким и зверским мщением, которое обосновывается радикальным исламом, не находит. Это большая проблема для самого мусульманского мира внутри себя – увидеть, как им манипулируют и как из него создают пугало.

А огромное количество недалёких, а иногда и откровенно тупых молодых людей покупаются на это, потому что они хотят чувствовать себя сильными – с автоматами, ножами и прочим. А на самом деле это удел слабых. Это, по большому счёту, поражение, которым управляет Запад. Вот это крайне важно, мне кажется, было бы осознать в том числе исламскому миру.

Уши Америки

А одновременно те же американцы решают через эти вещи и следующие задачи. Создавая с помощью террористов очаги напряжённости, они или создают повод для вхождения своих сил в тот или иной район, тот же Афганистан, или склоняют тех или иных своих союзников к тому, чтобы те не отвязывались от Америки.

Посмотрите: практически сразу за нынешними терактами в Европе последовали высказывания целого ряда политиков, в том числе уже легендарной Урсулы фон дер Ляйен, насчёт того, что Европе без Америки никуда. Что в условиях террористической угрозы внутри Европы Европа сама, без Америки, без евроатлантической солидарности ничего не может. Что и требовалось доказать. Что Америке и надо. Только-только Европа при Трампе стала немножко просыпаться, осознавать, что у неё могут быть собственные интересы – нет, стой, куда пошла. Далеко не уходи; вот, на тебе террористов, на тебе эту угрозу, на тебе пугало в виде Эрдогана, которого тоже сейчас, на мой взгляд, используют. Никуда не ходить, стоять, бояться, мы здесь и без нас вы ничего не можете.

Европу подвёл культ комфорта и разврата

Теперь переходя к Европе. В Европе, совершенно очевидно, вся концепция толерантности, мультикультурализма и прочей белиберды, которую трудно выговаривать, полностью рухнула на голову европейцам. Они утонули в своём мировоззрении комфорта, гедонизма, потребительства, культа всевозможных развратных удовольствий. Это сделало их неспособными адекватно оценивать действительность и сопротивляться. Они рассчитывали, что их универсальные ценности демократии как по волшебству возьмут и одних людей переделают в других. Не получилось. Глупо было на это надеяться.

Нам это тоже урок, потому что и у нас по-прежнему всё та же самая шарманка. Посмотрите даже в Москве: московский департамент образования. Посмотрите их программы толерантности. Это тупая калька с европейских подходов. Воспитывать терпимость, воспитывать толерантность в ком – в коренном населении. В местном населении воспитывать толерантность, потому что оно должно всё терпеть. Ну поглядите, если вы не слепые, к чему это привело в Европе. Это очень хороший урок для нас – подумать о миграционной политике и о том, как выстраивать с мигрантами отношения. Вот что важно.

Что касается того, способна ли Европа сопротивляться терроризму. Европа в принципе технически могла бы решить эту проблему достаточно быстро. Но для этого придётся признать своё поражение, сказать, что всё, что мы здесь набуровили за последние лет 30, оказалось ошибкой как минимум. И придётся отказаться от огромного количества вещей, которые, как им казалось, являются привлекательными для Европы. И в этой ситуации европейцы ещё способны мобилизоваться и технически всех построить.

Российское ноу-хау для Европы

Если говорить по-простому, им придётся прибегнуть, как это ни странно, к российскому ноу-хау: тот ислам, который мы считаем традиционным, который говорит, что ислам – это религия мира – это хороший ислам, и с ним надо не просто дружить, его надо поддерживать. А те мигранты, экстремисты, террористы и прочие, которые говорят: мы будем убивать, пока вы не примете наши условия, это плохие люди. И их надо, как говорил наш президент, мочить в сортире.

Можете что угодно про Путина говорить, и, наверное, есть какие-то вполне справедливые претензии к нему, но тем не менее вот эту проблему он в значительной степени решил, и решил именно таким способом. Он разделил этих людей на тех, кто с нами готов жить и с кем мы готовы более-менее нормальную жизнь вести, и тех, кто собирался давить на газ до упора и гнул свою линию. Тех, кто гнул свою линию, мочили и продолжают мочить в сортирах. И это даёт свои плоды.

Но чтобы к этому прийти, Европе придётся пройти путь покаяния. Европейским политикам придётся покаяться перед самими европейцами в том, что они им мозги запудрили всевозможным враньём про толерантность, европейские ценности специальные, про ультрановые ценности и прочую чушь, которая на самом деле приводит только к одному – к снижению иммунитета. Даже врачи говорят: укрепляйте иммунитет, тогда к вам вирусы не будут цепляться. Так же и здесь. Укрепляйте свой иммунитет, и тогда вам легче будет сопротивляться болезням.

А что сделала Европа? Она полностью погрузилась в болото комфорта, разврата и абсолютного нежелания думать о себе. И тут же сопротивляемость ушла.

А нам это тоже урок, потому что у нас огромное количество людей туда же хотят. Им вообще хоть кол на голове теши – они ничего не видят. Детей мы рожать не будем – пусть за нас мигранты нарожают. Сопротивляться мы не хотим – пусть это другие делают. Мы хотим пить, гулять и веселиться, и всё будет хорошо. А вот не будет хорошо. Потому что эти сказочки не проходят в реальном мире. Можно упереться в монитор компьютера, и там вам будет некоторое время казаться, что всё хорошо – до тех пор, пока вам сзади кухонный нож к горлу не приставят. А так оно и будет.

И поэтому, пока мы ещё совсем в нашей крови не потеряли какую-то соль, соль земли, нам надо смотреть на них и учиться, как нельзя делать. Можно ли у них что-то перенять? Наверное, можно. Но надо посмотреть, как нельзя делать, потому что если ты выбираешь между кратковременным комфортом и смертью и неудобствами – и жизнью, лучше уж второе. И это тоже такой водораздел. Те, кто выберет жизнь, имеют будущее и перспективу в истории, а те, кто выберет другое, умрут неизбежно.