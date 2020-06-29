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Михалков задал разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"

29 июня 2020, 09:00  •  193 • Политика
В авторской программе "Бесогон" режиссёр Никита Михалков говорил о защитниках и противниках поправок в Конституции России. Особое внимание, сам будучи защитником поправок, Михалков обратил на противников. Более того, задал им разоблачающий вопрос о будущем России: "Не вы ли участники этого госпереворота?"
Никита Михалков напомнил, что отстаивает так называемый "Конгресс интеллигенции" в составе противников новой Конституции России. Они защищают старый колониальный текст, который был интересен лишь оппонентам России. Собственно, ими он и был написан в 90-х годах.
"Ёлы-палы. Конгресс интеллигенции. А кто эти люди? Я могу назвать только тех, кого я сам хоть на слуху слышал. Это Лев Гудков, Николай Сванидзе, Григорий Амнуэль, Лев Пономарёв, Андрей Нечаев, Вероника Долина. Не буду останавливаться на других. А вы посмотрите, как думают эти люди", - предложил Никита Михалков, приведя в эфире "Бесогона" несколько цитат.
Например, в одном из воззваний противников нового текста Конституции говорится:
"Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи - обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота".
Никита Михалков по следам высказанного противниками нового текста мнения задаёт свой разоблачающий вопрос:
"А не вы ли участники вот этого государственного переворота? А не вы ли авторы или соавторы той Конституции, колониальной? И вы против чего? Вы пропускаете, что мы будем сами решать свои вопросы. Вы пропускаете, что семья - это мужчина, женщина, ребёнок. Вы пропускаете, что незыблемы границы России. Что русский язык ценен. Конечно, вас не устраивает упоминание Бога в Конституции. Хотя Достоевский сказал, что любой бунт начинается с атеизма, в России по крайней мере. Но и это не самое главное. И индексация пенсий вас тоже не особо волнует. И что дети будут объявлены главным приоритетом политики России, потому что это будущее России. Это тоже не так важно. Вы пишете про Путина. Как бы это краеугольный камень. Но и тут вы врёте. Не это вас волнует. Вас волнует другое. Вас волнует, что среди этих поправок есть одна, наверное, одна из самых главных. Что не сможет быть руководителем страны, членом Государственной думы, членом Совета Федерации, судьёй человек, у которого есть второе гражданство или вид на жительство. Это - самое для вас страшное".
Никита Михалков считает, что запрет на двойное гражданство и есть самое опасное для заказчиков акций протеста против нового текста Конституции. Вероятно, марионетки сами этого не понимают. Но авторы заказа знают, за что ведут борьбу.
"Как раз это есть основа. И вот почему за это надо голосовать. Потому что, если мы этого не сделаем, то однажды мы проснёмся и увидим, что у главы нашего государства в одном кармане будет паспорт Российской Федерации, а в другом - паспорт другой страны или документ о виде на жительство. И у него всегда будет возможность иметь запасной аэродром. Хитроу в Лондоне или Кеннеди в Нью-Йорке. Это то, чего я лично больше всего боюсь".

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