Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"

В эфире программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков напомнил о блокировке канала-миллионника Царьграда в YouTube, показав пример того, как по желанию наших оппонентов могут полностью сломать работу огромного количества людей. Нужно всего лишь быть несогласным с мнением своего рода гегемона - того, кто заказывает "музыку". Не согласен ты с мировой толерантностью всего и вся? Получи! Защищаешь традиционные ценности? Не надо, закрываем...

"Если ты не согласен с этим мировоззрением, с тобой могут поступить как с ничтожеством просто. Как Google поступил с телеканалом Царьград - национальным, нашим телеканалом Царьград. Google. За тысячи километров от нас. Просто блокировал. Без возможности восстановиться и с уничтожением всего контента за пять лет работы коллектива. Формальный повод - санкции, оказывается, наложенные в 2014 году на владельца канала и инвестора Константина Малофеева из-за его точки зрения, его отношения к Крыму и другим событиям".

Никита Михалков в эфире "Бесогона" подчеркнул, что произошедшее для одних стало отвратительным примером, а для других... поводом для радости.

"А вот представьте себе, что этот кровавый режим у себя на территории раздражился на "Эхо Москвы". И сказал: всё, заблокировали "Эхо Москвы". Что будет? Страшно представить. Вот те люди, которые всё время требуют кому-то свободу, или кого-то запретить, или что-то разрешить, или чего-то не дать... Что бы они на это сказали? Наверняка многое. А что молчат сейчас? Почему? Да потому что они рады, что закрыли этот канал, заблокировали Царьград. Мало того, я убеждён, что в некоторых высоких кабинетах нашей власти тоже этим удовлетворены. И, честно скажу, не могу я гарантировать, что не с их, так сказать, попустительства их зарубежные коллеги этот канал заблокировали", - подчеркнул Михалков.

Напомним, программа доступна на канале "Бесогон TV" в YouTube. Ранее скандал с уходом "Бесогона" с федерального телевидения дошёл до Кремля, о чём писали "Утро.ру". Проблема была в том, что руководство канала решило "включить" цензуру, когда Михалков снял передачу о Германе Грефе.