Михалков сказал правду о Грефе. Элита тут же включила схему нацистских концлагерей - политолог

Своё мнение по поводу передачи режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон", вызвавшей широкий общественный резонанс после выхода на Youtube, высказал и политолог Борис Якеменко. В своём авторском Telegram-канале он отметил, что "на поверхности открытая фронда и готовность, вопреки тенденциям, защищать свою позицию, а не сдаваться на милость матерной шпаны", и объяснил, кто "спустил" на Михалкова критиков.

По мнению политолога, режиссёра обвинили в "наезде" на главу Сбербанка Германа Грефа, хотя Михалков о нём сказал правду. Да ещё и словами самого Грефа, без купюр.

"В чем состоял наезд? - задался вопросом Якеменко. - Только в том, что Михалков показал выступление Грефа, в котором последний четко и ясно сказал, что учить людей опасно, так как умных, образованных людей очень трудно колпачить ("манипулировать")".

Далее, как отметил политолог, режиссёр дал "логичные отсылки к нацистам и речам их руководителей, где говорилось то же самое".

Объясняя, что означает столь бурная реакция на программу Михалкова, эксперт отмечает, что она "отражает очень интересные процессы".

"Элита (вернее то, что у нас ею считается) включила для всех остальных уровень "не сметь слышать", "не сметь видеть", - поясняет свою мысль Якеменко. - Похожая схема, помогающая понять происходящее, работала в нацистских концлагерях - увидев, как избивают или убивают узника, другие заключённые должны были не показать виду (иначе смерть), так как можно замечать только то, что хотели эсэсовцы, чтобы узник видел, и он умрет, если будет наблюдать происходящее, исходя из своих внутренних побуждений".

Продолжая, политолог отмечает, что "Греф говорит всё что угодно, но слышать (видеть) это так, как хочет слушатель (зритель), нельзя - нужно видеть и слышать так, как хочет Греф".

Якеменко уверен: сложившаяся с Михалковым ситуация - "это сигнал".

"Сигнал всем, что сегрегация уже идёт", - резюмировал свою точку зрения политолог.