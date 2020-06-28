Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"

В выпуске был приведён уже ставший известным фрагмент выступления главы Сбербанка Германа Грефа, где тот заявляет о недопустимости самоидентификации людей, потому что "управлять ими будет чрезвычайно тяжело".

"Мне сегодня объясняют, что это была шутка. Нет, это не шутка, это мировоззренческая точка зрения. И она меня пугает", - отметил Михалков.

При этом он предложил осознать масштабность такой точки зрения.

"Если мы это умножим на гигантскую империю, обладающую великими возможностями, где работает 240 тысяч человек клерков и разных работников? И на секунду сосредоточимся. Например на том, что существует огромное количество "дочек" у этой империи. И она занимается не только образованием, медициной, экологией - деятельность великая", - отметил он.

При этом Михалков спросил, не станет ли нам страшно, если мы будем знать, что управление серверами закуплено в VMware, штаб-квартира - в Калифорнии?

"Сами серверы используют продукцию Windows, Oracle Linux. Кибербезопасность серверов обеспечивается средством QRadar американской компании IBM. Управление облачными сервисами хранения данных реализовано с помощью продуктов Azure от Microsoft", - сказал он, при этом напомнив, что ни одна из этих компаний системно не сотрудничает с российским правосудием, не представляет исходные коды и не помогает в раскрытии носителей, зашифрованных с помощью её продуктов.

"Ну и тут должно нам стать страшновато", - подчеркнул он.

Михалков объяснил, что в этом моменте "мы, сами того не подозревая, оказываемся в зависимости".

"В зависимости, если хотите, от наших коллег, которые нас-то считают своими врагами. В открытую", - сказал он, напомнив, например, о санкциях.

Михалков также предложил представить в таком случае, что может быть, "если кому-то не понравится что-то в нашей жизни, в наших мыслях, в наших поступках".