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Михалков раскрыл простую схему зависимости русских от врагов: "И тут должно нам стать страшновато"
28 июня 2020, 02:00 • 107 • Политика
Режиссёр Никита Михалков в очередном выпуске "Бесогона" под названием "Ich/Wir Besogon" раскрыл простую схему зависимости русских от врагов. "И тут нам должно стать страшновато", - отметил он.
В выпуске был приведён уже ставший известным фрагмент выступления главы Сбербанка Германа Грефа, где тот заявляет о недопустимости самоидентификации людей, потому что "управлять ими будет чрезвычайно тяжело".
"Мне сегодня объясняют, что это была шутка. Нет, это не шутка, это мировоззренческая точка зрения. И она меня пугает", - отметил Михалков.
При этом он предложил осознать масштабность такой точки зрения.
"Если мы это умножим на гигантскую империю, обладающую великими возможностями, где работает 240 тысяч человек клерков и разных работников? И на секунду сосредоточимся. Например на том, что существует огромное количество "дочек" у этой империи. И она занимается не только образованием, медициной, экологией - деятельность великая", - отметил он.
При этом Михалков спросил, не станет ли нам страшно, если мы будем знать, что управление серверами закуплено в VMware, штаб-квартира - в Калифорнии?
"Сами серверы используют продукцию Windows, Oracle Linux. Кибербезопасность серверов обеспечивается средством QRadar американской компании IBM. Управление облачными сервисами хранения данных реализовано с помощью продуктов Azure от Microsoft", - сказал он, при этом напомнив, что ни одна из этих компаний системно не сотрудничает с российским правосудием, не представляет исходные коды и не помогает в раскрытии носителей, зашифрованных с помощью её продуктов.
"Ну и тут должно нам стать страшновато", - подчеркнул он.
Михалков объяснил, что в этом моменте "мы, сами того не подозревая, оказываемся в зависимости".
"В зависимости, если хотите, от наших коллег, которые нас-то считают своими врагами. В открытую", - сказал он, напомнив, например, о санкциях.
Михалков также предложил представить в таком случае, что может быть, "если кому-то не понравится что-то в нашей жизни, в наших мыслях, в наших поступках".
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