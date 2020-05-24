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Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву
24 мая 2020, 19:55 • 125 • Политика
Режиссёр Никита Михалков метким словом "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса в новом выпуске он перешёл к Познеру и Гусеву.
Новый выпуск авторской программы "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, который вышел только в Youtube, за считанные часы набрал сотни тысяч просмотров. Режиссёр не пожалел обидчиков - досталось всем, начиная с яростных критиков.
После прошлого выпуска программы на Михалкова ополчился даже его хороший знакомый - главный редактор МК Павел Гусев. Режиссёр в долгу не остался и в новом выпуске ответил тем, кто громче остальных критиковал его.
Экономист Олег Сухарев в комментарии для Царьграда отметил, что в своём новом выпуске Михалков просто "умыл и положил на лопатки" и Познера, и Гусева, выступивших с ярой критикой в адрес режиссёра.
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