Михалков "умыл и положил на лопатки" обидчиков. От Грефа и Гейтса перешёл к Познеру и Гусеву

Новый выпуск авторской программы "Бесогон ТВ" Никиты Михалкова, который вышел только в Youtube, за считанные часы набрал сотни тысяч просмотров. Режиссёр не пожалел обидчиков - досталось всем, начиная с яростных критиков.

После прошлого выпуска программы на Михалкова ополчился даже его хороший знакомый - главный редактор МК Павел Гусев. Режиссёр в долгу не остался и в новом выпуске ответил тем, кто громче остальных критиковал его.

Экономист Олег Сухарев в комментарии для Царьграда отметил, что в своём новом выпуске Михалков просто "умыл и положил на лопатки" и Познера, и Гусева, выступивших с ярой критикой в адрес режиссёра.