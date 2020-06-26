Михалков напомнил пророчество Великого Антония, губительное для США: "Служение злу..."

В эфире авторской программы "Бесогон" режиссёр и телеведущий Никита Михалков коснулся темы протестов в США под общим лозунгом "Black Lives Matter". Начались протесты после того, как полицейский во время задержания убил чернокожего мужчину. Но в результате акции протеста переросли в мародёрство и унижения людей. Один из таких примеров Никита Михалков показал в эфире. По всей видимости, чёрный мужчина требует от белой женщины встать на колени, потому что начальник приказал ему проводить подобные акции на улицах города. Женщина подчиняется и извиняется перед мужчиной на камеру.

"У неё даже нет желания дать по рылу этому хаму. Она извиняется, говорит: "Я должна уходить, больше не могу стоять на коленях и признаваться в том, что я белая". А давайте вспомним, что было сказано 1700 лет назад Великим Антонием..." - призвал Никита Михалков.

Режиссёр говорил об известном высказывании: "Девять больных придут к одному здоровому и скажут, что он болен, потому что он не такой, как они". Именно в этом высказывании и отражены происходящие сегодня события.

"Вот оно. Служение злу, антихристу, сатане, бесу. Сейчас мне скажут опять: "ортодоксальный бред!". Нам всё время говорят либералы: "Давайте как там!". А может, сразу - чемодан, вокзал, Нью-Йорк и на коленях сразу в самолёт заходить? И так на коленях 12 часов. Нет желания? Ещё Чаадаев, по тем временам серьёзнейший либерал, споривший с Пушкиным, сказал: "Русский либерал - бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче. Солнце - это солнце Запада". Вот под это солнце, которое сейчас так ярко светит на Западе, не хочется пойти погреться? - задал вопрос Михалков, в том числе напоминая о событиях в рамках акции "Black Lives Matter" и ещё раз акцентировав внимание на главном. - Представьте себе для нашего сознания, сознания людей, живущих в нашей стране, сложно живущих. Тяжело живущих. Со многими проблемами. Мы можем себе представить, что нас могут поставить на колени?"