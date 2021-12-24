Михалков на простом примере объяснил, чем отличаются русские и американцы

Режиссёр Никита Михалков в эфире программы "Бесогон" размышлял о культурном коде русских и американцев. На простом примере он объяснил, чем мы отличаемся друг от друга.

На примере развития киноиндустрии США режиссёр Никита Михалков указал на различия в русском и американском культурном коде. Опорной точкой стал Голливуд, который возник вовсе не самостоятельно. На протяжении всей истории голливудские мастера исполняли заказ властей, в том числе Пентагона, подчеркнул Никита Михалков в своей авторской программе "Бесогон".

Голливуд формирует образ американского солдата-героя - опоры страны и мира, человека чести. Но что на самом деле? Мы видим, как США вторгаются в чужие страны и убивают людей.

Безусловно, в войнах участвовали и русские. Однако мы в своей истории лишь отвечаем на угрозы, и это формирует генетический код, уверен Никита Михалков. Мы защищали свою землю, свой народ, свои семьи. И понимали, что, убивая на войне, совершаем грех. Но делаем мы это, защищая своё.

А теперь представьте себе, когда ты совершаешь точно такой же грех за тысячу километров от своей страны и убиваешь человека, который лично тебе ничего плохого не сделал. Ни тебе, ни твоей семье, ни твоей стране в конце концов. Ты убиваешь его за то, что он не хочет жить по тем правилам, по которым хотят, чтобы он жил. А как это можно оправдать перед собой, перед своей семьёй, перед Богом наконец? Да никак! - уверен Михалков.

Никак, потому что не воспитали этот генетический код, продолжает режиссёр, предлагая посмотреть, какие фильмы снимали в США в годы Великой Отечественной войны. Это, например, "Гордость янки", "Лучшие ножки вперёд", "Серенада Солнечной долины" или "Касабланка". Всё это фильмы о сытой жизни даже в военное время, когда немцы где-то там - далеко, будто фон. И фоном они стали потому, что Европа уже жила в оккупации, а США помогали союзникам через океан, не видя фашистских казней непокорных людей.

Как тогда происходила подмена понятий для оправдания собственной трусости, так и сегодня нас пытаются убедить, что подвиг русских в годы Великой Отечественной войны был не нужен. Проще было бы сдаться. Но готовы ли мы с этим согласиться? В том числе этот вопрос в своей программе поднимает Никита Михалков.

Полная версия программы доступна на канале проекта в YouTube, а также на официальном сайте.