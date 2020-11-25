Михалков готовит информационную бомбу: "Заинтриговал, Никита Сергеевич..."

Никита Михалков в среду выпустил анонс нового выпуска "Бесогона", который получил название "Проделки маркиза Карабаса". Как следует из описания видео, речь пойдёт о создании в России теневой империи, о поиске новых учителей для страны и о новаторстве в сфере оплаты детьми своих обедов в школе, которое в будущем может отразиться на безопасности государства. Новый выпуск выйдет в эфир 27 ноября.

Политолог и журналист Александр Сосновский отметил, что анонс передачи его невероятно заинтересовал.

Заинтриговал, Никита Сергеевич. Ждём с нетерпением "Маркиза Карабаса", - пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Доктор Сосновский

Передачи Михалкова посвящены как острым социальным темам, так и рассуждениям о пути России и её месте в мире. Нередко предсказания режиссёра сбываются. Так, например, в одном из выпусков он заявил, что русскому народу выпала роль защитника традиционных человеческих ценностей в условиях скатывающегося в пропасть Запада. Через некоторое время слова Михалкова подтвердились - в Сенат США впервые избрали открытого трансгендера.