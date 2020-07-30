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Михалков дважды поймал Грефа на горячем: "Идёт политическая борьба"

30 июля 2020, 18:05  •  76 • Политика
Греф узаконил постоянную "удалёнку" - Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников, хотя ранее глава банка утверждал, что удалённая работа будет менее эффективной. "С такими людьми, которые меняют мнение, которые корректируют мнения, которые высказываются по одному и тому же вопросу 15 раз на день, условно говоря, надо держать ухо востро. Идёт политическая борьба", - прокомментировал профессор Института экономики РАН Олег Сухарев.
В Сбербанке намерены с сентября ввести на постоянной основе дистанционный характер работы. При этом ранее глава банка Герман Греф утверждал, что удалённая работа для большинства сотрудников Сбербанка будет менее эффективной. Непостоянство мнений руководства Сбербанка прокомментировал для Царьграда доктор экономических наук и профессор Института экономики РАН Олег Сухарев.
По его мнению, отсутствие последовательности в действиях и утверждениях высокопоставленных лиц вообще, не только Грефа, но и других крупных банкиров, руководителей госкорпораций, чиновников министерств и так далее, говорит лишь об одном. Нет цельности в управлении теми подсистемами, которыми они руководят. И нет чётких сформированных и идеологически выверенных представлений о том, как развивать ту структуру, даже в которой они находятся, полагает эксперт.
Поэтому с такими людьми, которые меняют мнение, которые корректируют мнения, которые высказываются по одному и тому же вопросу 15 раз на день, условно говоря, надо держать ухо востро. Идёт политическая борьба. Мы можем предполагать, что через такие заявления ведётся борьба с Россией. Вероятно, это так, - сказал Олег Сухарев в интервью Царьграду.
В качестве примера экономист приводит знаменитую цитату Грефа о том, что если все будут образованными, то они будут неуправляемыми. В одном из своих видео режиссёр Никита Михалков показал, что это был длинный пассаж главы Сбербанка. То есть цитата не была вырвана из контекста, как утверждает Греф. Позже он заявил, что сказал это "для обострения дискуссии".
Михалков повторно показал эту фразу, что ни из какого контекста никто не вырывал, и слушатели были с недоумёнными лицами, хотя лица к делу не пришьёшь, как говорили раньше в НКВД, то есть изумление - субъективная вещь, хотя камера показала изумлённые лица слушателей, - отметил Олег Сухарев.

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