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Михаила Саакашвили пробуют на роль сакральной жертвы "бессовестной России"
06 октября 2021, 20:25 • 177 • Политика
В Грузии сторонники Михаила Саакашвили обвинили Россию в "заказе" его убийства в тюрьме.
В Грузии сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили сделали заявление, что якобы президент России Владимир Путин заказал его "убийство" в тюрьме.
"Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация уточнена", - заявила соратница Саакашвили Тако Чарквиани.
По ее словам, члены партии Саакашвили хотят, "чтобы дипломатический корпус проведал Саакашвили и оказал давление на власти, работающие на бессовестную Россию".
Вау. Новая сакральная жертва
- отреаировала на такое заявление журналистка Ольга Скабеева.
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