Михаила Саакашвили пробуют на роль сакральной жертвы "бессовестной России"

В Грузии сторонники Михаила Саакашвили обвинили Россию в "заказе" его убийства в тюрьме.

В Грузии сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили сделали заявление, что якобы президент России Владимир Путин заказал его "убийство" в тюрьме.

"Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация уточнена", - заявила соратница Саакашвили Тако Чарквиани.

По ее словам, члены партии Саакашвили хотят, "чтобы дипломатический корпус проведал Саакашвили и оказал давление на власти, работающие на бессовестную Россию".

Вау. Новая сакральная жертва

- отреаировала на такое заявление журналистка Ольга Скабеева.