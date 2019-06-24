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Михаила Саакашвили готовят к возвращению на руководящие посты в Грузию - источник

24 июня 2019, 19:09  •  34 • Политика
Радикалы стали инструментом для сторонников Михаила Саакашвили. Теперь, по словам источника Царьграда, готовится следующий шаг - вернуть Саакашвили в Грузию в качестве авторитетного политика, а не политзаключенного. Он может занять некий руководящий пост.
Источник Царьграда в правительственных кругах, курирующий российско-грузинские отношения, рассказал, что сейчас определенные силы предпринимают попытки вернуть в грузинскую политику Михаила Саакашвили. Наш собеседник считает, что на данный момент времени именно Саакашвили может удовлетворить замыслы западных кукловодов, с которыми не справляются нынешние власти. Последние волнения в стране - это лишь первая волна, которая должна привести опального политика к власти. Теперь, по всей видимости, его готовят к новой руководящей должности.
"Западные силы очень красиво использовали конфликт с русской делегацией в свою пользу. В последнее время в стране стали набирать силу политические движения, выступающие против излишней "демократизации" Грузии и даже за нормализацию отношений с Россией, - пояснил наш собеседник. - После принятия закона о легализации наркотиков и гей-парадов, политические силы, выступающие за традиционые ценности, в поддержку православной Церкви, только укрепились, набирали все больше очков. И это совсем не нравилось западным кукловодам".
Фактически, провокация в отношении делегатов Межпарламентской ассамблеи Православия, где жертвой нападения стал не только депутат, член президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Сергей Гаврилов, но и другие представители России, стал отправной точкой для "нового рассчета сторонников Саакашвили", пояснил наш источник.
"Сторонники Саакашвили смогли перевести недовольство народа в сторону России. По их словам, именно наша страна опустила железный занавес, тем самым доказав еще раз, что она является агрессором и хочет лишить нормальной жизни простых грузин. Тут надо понимать, что провокация с российской делегацией была намеренной. Что России не оставалось никакого иного шага, как жестко ответить на оскорбление представителей страны. А сторонники Саакашвили, чтобы набрать очки, трактовали этот жесткий ответ, как акт очередной агрессии, выгодно переведя стрелки", - резюмировал наш собеседник.

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