Михаила Мурашко заподозрили в искажении статистики ковидных смертей

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от коронавируса. Согласно её позиции, верить существующим данным сложно, поскольку порой в больницах по-разному определяли причины смерти у людей с COVID-19. В Минздраве пытаются оправдаться, но становится только хуже.

Сюжет: Коронавирус, Здоровье

О том, что российская статистика смертности от коронавируса выглядит чересчур оптимистично, говорили и раньше. Ещё весной этой теме посвятили свои публикации газеты Financial Times и The New York Times. В ответ вице-премьер Татьяна Голикова грозно заявила, что российские власти «никогда не манипулировали официальной статистикой», а минимум смертей обеспечен высоким качеством медицинской помощи. Потому даже сложно сказать, что заставило главу Росздравнадзора Аллу Самойлову в ходе выступления на семинаре «Репродуктивный потенциал России» коснуться темы пандемийной смертности. Уж не межведомственные ли интриги с Минздравом? Как бы то ни было, сказанное Самойловой, по сути, выглядело как первостатейный скандал.

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в ковидных стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19», – заявила она.

В частности, у умерших в ковидных стационарах в качестве причины смерти записывали сердечно-сосудистые заболевания или заболевания органов дыхания. Не уловить смысл сказанного сложно: в больницах скрывают реальную картину смертности.

Самойловой тут же дал отповедь глава Минздрава Михаил Мурашко. Выводы Рос­здравнадзора о неточности при регистрации смертей от COVID-19 не основаны на анализе всех статистических данных и получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, пояснил он.

«Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора является выдача предписаний об устранении нарушений», – сказал господин Мурашко, отметив, что рост смертности связан с другими заболеваниями, к более тяжёлому течению которых приводил коронавирус.

Понятно, почему глава Мин­здрава раздражённо посоветовал коллеге не лезть не в своё дело. Ещё недавно Михаил Мурашко докладывал на совещании министров здравоохранения государств – членов ШОС о том, что показатель смертности от коронавируса в России один из самых низких в мире. И вот такая подножка от Рос­здравнадзора!

Впрочем, попытка объяснить, что на самом деле считать надо по-другому, оказалась неудачной. 4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса. По подсчётам ведомства, с апреля по июль включительно в России скончались 37 908 человек с COVID-19. При этом, согласно информации оперативного штаба, умерших всего 17 871! Более чем двукратную разницу между данными Росстата и оперативного штаба также поспешили объяснить тем, что статистики, дескать, учитывают только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Однако вопрос уже встал, что называется, ребром – если существует три разных способа подсчёта летальной статистики, то какому из них верить? К тому же Росстат – это не какая-то частная лавочка, на его показатели ориентируются все государственные органы. Можно, конечно, ссылаться на то, что человек умер не от ковида, а от обострившейся на его фоне хронической хвори. Но это всё-таки очень похоже на лукавство.

К тому же Алла Самойлова упомянула ещё один момент, о котором давно говорили независимые специалисты. Фактически жертвами коронавируса смело можно считать ещё и тех, кто из-за пандемии не смог вовремя получить медицинскую помощь. По данным Росздравнадзора, с 1 марта по 1 августа 2020 года количество обращений граждан по поводу оказания медицинской помощи выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Когда на карантин закрывались региональные сосудистые центры, онкологические диспансеры и учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, эти пациенты фактически оставались без медицинской помощи», – пояснила Самойлова.

Действительно, из регионов не раз приходили сообщения о том, что больницы с большим нежеланием принимают пациентов, опасаясь, что у них может быть коронавирус. И вроде бы определённая логика в этом есть – один носитель ковида может перезаражать всё отделение. Только как же тогда рапорты об успешном переводе отечественной медицины на пандемийные рельсы, которые отдавал глава Минздрава? Получается какая-то военно-полевая медицина, где раненых заранее сортируют на тех, кто выживет, и тех, кому помощь оказывать незачем. И это не преувеличение. Так, портал 1rnd.ru сообщил о смерти политолога Сергея Тюкавкина. Когда у него поднялась температура, у него заподозрили ковид. Однако выяснилось, что у мужчины лейкемия. Тем не менее госпитализации мужчина не дождался, поскольку его на всякий случай заставили проходить двухнедельный карантин.