Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Было две газовые войны»: в Раде заявили о ненадёжности Украины как транзитёра р...
«Натяжной потолок оплавился и накрыл людей»: что известно о взрыве газа в кафе в...
Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей музею обороны и блокады Ленинграда
"Туалетную бумагу прочь!": Немка призвала экономить и обходиться водой
Главная / В России

Михаил Тимошенко: У американцев по поводу наших полетов фантомные боли

27 января 2019, 19:24  •  14 • В России

Наши стратегические бомбардировщики совершали очередной, плановый полет «на северах». Разумеется, в воздушное пространство сопредельных государств не заходили. Даже не приближались к нему «критически близко». Тем не менее, военно-воздушные силы Штатов и Канады подняли в воздух два F-22 («раптор»), каждый из которых способен нести более двух тонн боевой нагрузки, два истребители CF-18 («хорнет») и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Но сближения между нашим «стратегами» и их заокеанскими «коллегами», которое можно было бы счесть «тревожным», к счастью, не произошло.

Что же так взволновало северо-американские ПВО и ВВС? Об этом — военный эксперт «КП» Михаил Тимошенко:

- Почему американцы с канадцами подняли такой ажиотаж по поводу рядового, в общем, полета двух наших стратегических бомбардировщиков в районе Арктике - мы же их Аляску не беспокоили никак?

Военный эксперт «КП» Михаил Тимошенко.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Случилась легкая истерика — они должны показывать своим налогоплательщикам и всего миру, что пьяный русский медведь с балалайкой за штурвалом — это страшная угроза. Наши Ту-160 всего лишь, как и раньше, зашли в зону опознавания ПВО Канады. Когда прежде заходили в зону опознавания ПВО США в районе Аляски - картина происходила похожая. Только канадцы закатили истерику погромче. И самолетов подняли в воздух побольше.

- Но наши «стратеги» в районе моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей летают всю свою сознательную жизнь — что поменялось?

- Еще забыли Чукотское море и Берингов пролив — да, это наш традиционный маршрут. Большая северная дуга. Но давайте вспомним, что американцы испытывают фантомные боли. Они только в 30-х годах перестали лазать на наши острова в Море Лаптевых и в Чукотском море. Они же считали это своими территориями, они там фактории открывали.

- Что такое «зона опознавания ПВО Канады» - сколько это километров от воздушных границ страны?

- Все зависит от высоты излучения. Чем выше антенна — тем дальше опознают. Чем выше мы летим — тем дальше нас опознают. Земля то круглая.

- Зачем им понадобилось свой знаменитый АВАКС поднимали, кроме перехватчиков?

- Ну как же без АВАКСа?! Они теперь без АВАКСа вообще, кажется, не летают! Это же не столько машина опознавания, сколько управления и координации истребителями и бомберами. Такой летающий пункт управления. И еще это вишенка на торте: мол, смотрите, мы вынуждены были поднять АВАКС, потому что там вот какой ужас в небе — Ту-160!

- Нам на такое реагировать не стоит вообще?

- А зачем? Плановый полет, ну, положим, 15 часов, с дозаправкой… Пусть американцы волнуются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


14
Источник
Похожие новости
26 января 2019, 20:39
Кандидат в президенты Украины похвастался, как украл бесплатные шапки в Давосе
27 января 2019, 16:09
Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей музею обороны и блокады Ленинграда
26 января 2019, 17:24
Киев решил закрепить лидерство на «северном континенте»
Загрузка...
27 января 2019, 11:09
«Символ несгибаемости и героизма»: как Красная армия освободила Ленинград от блокады
27 января 2019, 11:09
«Натяжной потолок оплавился и накрыл людей»: что известно о взрыве газа в кафе в Саратовской области
26 января 2019, 14:09
"Это однозначно провокация": В Крыму приняли меморандум по инциденту с украинскими моряками
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2019, 13:54
Бронированный ветеран пал: По советскому Т-34-85 выстрелили из противотанковой ракеты – видео
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.