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Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел

24 февраля 2019, 16:54  •  160 • В России

После того, как на минувшей неделе в обращении президента Федеральному собранию были упомянуты гиперзвуковые ракеты «Циркон» и прозвучало, что они могут достигать центров принятия решений (сами центры названы не были), эксперты и аналитики стали рассуждать на тему того, откуда такие ракеты могут быть запущены, какие именно цели окажутся на их «путевых картах», и на сколько реальна досягаемость этих самых центров для нашего нового оружия. И вот в эфире одного из федеральных телеканалов названия конкретных пунктов были названы ( как предположения, конечно).

За комментариями «КП» обратилась к нашему постоянному военному эксперту, полковнику Михаилу Тимошенко.

- На одном из телеканалов назвали «цели для «Циркона». В том числе Кэмп-Дэвид, Форт-Ритчи, Мак-Клеллан и Джим-Крик…

- Ну да, здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр Комитета штабов

Форт-Ритчи — это все восточное побережье США. А два последних — на Западном побережье, пункт управления ядерными силами Джим Крик в штате Вашингтон вообще на северо-западе, ближе к границ с Канадой. И что?

- Ну так смогут то подлодки наши подойти по Атлантике и Тихому океану, чтобы «Цирконы» с их потенциальной дальностью в 1100-1200 км достали до указанных точек?

- Почему обязательно лодки? На лодках пока «Цирконов» нет и их пусковые еще надо приспособить. Надводные корабли могут нести «Цирконы». Но вы попытайтесь сопоставить численность флотов — наших и американских.

- Не дадут нашим подойти достаточно близко не с востока, ни с запада?

- Это в советском подводном флоте было около 150 подлодок атомных, даже половину выведи — у американцев не хватило бы ресурсов их отслеживать, не то, чтобы перехватывать. Сейчас же не видно таких возможностей. Пока что в такого рода сообщениях больше пропаганды, чем конкретики, связанной с фактическим положением дел .

- Прошла информация, что лодки проекта «Ясень» вскоре смогут нести «Цирконы» — впрочем, и у них надо поработать с пусковыми установками.

- Поставить на «Ясень» эти новые «Цирконы» возможно пока теоретически. Там сейчас пусковые установки под другой тип ракет. Лодки спущены на воду, в походах. Так просто «бОльшую дырку» под другой тип ракет не просверлить. Да и у тех, что еще не спущены, надо переделывать и всю документацию, и всю конструкцию.

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко.Фото: Евгения ГУСЕВА

- В том же теле-сообщении рассуждают о том, что достаточно подойти на расстояние 800 км…

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- Наши лодки стоят либо на Камчатке, либо на севере Кольского полуострова. На выходе из бухт и там, и там постоянно пасутся американцы. В мирное время их лодки оттуда не отгонишь просто так. В военное время надо на это иметь конкретные силы. Но что сейчас в наличии от морской авиации? Ту-22 - которые были заточены под борьбу с авианосными группировками? Благодаря усердию наших прежних реформаторов - где они? А противолодочные самолеты - по пальцам пересчитать можно. Комплексы обнаружения позволяют им сегодня обнаруживать американские подлодки, как они обнаруживают наши? Сомневаюсь я что-то.

- То есть главная проблема на сегодня — в носителях, которые способны подобраться достаточно близко?

- Конечно… С надводными кораблями ситуация в перспективе будет полегче, но нужно же сопровождение! Надо выгонять в море чуть не половину флота… Конечно, если у Северного флота действительно выход в Атлантику потенциально можно перекрыть, в Тихом океане несколько проще.У американцев вдоль Аляски системы стоят.

Но, вообще, возникает вопрос, а надо ли «Цирконы» размещать на флоте?

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

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