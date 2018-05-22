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Михаил Ремизов: Хорошие финансисты — далеко не всегда хорошие экономические идеологи

22 мая 2018, 11:54  •  83 • В России

- Кудрин заявлял, что надо следить не просто за тем, чтобы средства инвестировались туда, куда их направляют, но и чтобы это соответствовало национальным целям… Кудрин пересматривает свои прежние взгляды?

- Не думаю, что он пересматривает свои взгляды. Он более сдержан в оценках может быть. Как госчиновник Кудрин будет более ограничен в высказывании своей позиции по вопросам финансово-экономической сферы, чем это было еще недавно.

Безусловно, очень важно оценивать качество расходов. Не только с точки зрения соблюдения финансовой дисциплины, но и с точки зрения соблюдения приоритетов тех или иных направлений инвестиций. Вызывает большое сомнение, что именно Счетная палата может быть тем инструментом и институтом, который такую оценку будет давать. Это же относится к сфере стратегического планирования — а это не зона ответственности Счетной палаты, за которой бюджетный, финансовый контроль. Стратегическое планирование на государственном уровне у нас - слабое звено. По сути эти функции в полном объеме не реализуются на должном уровне. Стратегическое планирование подразумевает межведомственное координирование министерств, ведомств и корпораций —и это точно не функция СП. Ну разве что в аналитическом режиме, консультационном — никто не может ей это запретить. Учитывая статус Кудрина, эти оценки и рекомендации могут иметь определенный вес. И это может иметь влияние на обще-политическую и экономическую ситуацию.

- Предполагая его близость к президенту страны...

- Ну, так она сохранится. Кудрин не хотел быть вторым лицом — и в складывающейся конфигурации он становится первым лицом надзорного органа с прямым подчинением и доступом к президенту. И формируется этот надзорный орган президентом и Госдумой. Прямой доступ к главе государства — одно из преимуществ этой должности.

Будут ли Путин и Кудрин теперь встречаться чаще? Это возможно, если Кудрин инициирует какую-то реорганизацию. Пока об этом рано судить.

- Кудрин говорил о создания механизма предотвращения коррупции.

- Это примерно та же история, что с контролем эффективности расходов. Есть узкое понимание этого контроля, связанное с финансово-бюджетной сферой. Есть широкое, связанное с общей оценкой эффективности по отношению к целевым приоритетам. Работа должна вестись на уровне трансформации системы стимулов в государственной службе. А это - работа с законодательной базой. И коррупция не только в государстве гнездится. Счетная палата не может иметь исключительных прерогатив. Она может что-то предлагать. Продвигать свои предложения по идеологии госслужбы. О чем немало говорил Кудрин.

- Зачем нужна открытость аудита, декларируемая Кудриным?

- Он говорит о доступности материалов проверок Счетной палаты общественному контролю. Сама возможность доступа к такой информации для неограниченного круга лиц — она повышает ответственность и тех, кто проверяет и тех, кого проверяют. Но будут очевидные изъятия связанные с режимами секретности. Есть не только государственная, но и коммерческая тайна. И вопросы возникают именно относительно этого.

- Подчеркнутое доверие президента Кудрину и это назначение — означает ли трамплин для Кудрина на самую вершину власти?

- Очевидность личного доверия со стороны главы государства — это не ответ на вопрос о том, в каком качестве Кудрин будет оказывать воздействие на общую политическую обстановку. Его сильная стороны — финансы и контроль, организация финансово-бюджетного процесса. Он до сей поры не выступал в роли аудитора, тем не менее, ему доверили именно это. Ситуации, когда хорошие финансисты являются и хорошими экономическими идеологами и организаторами экономического развития — она редка. Доверие и востребованность не могут быть абсолютными. Речь о том, что есть к конкретному профессиональному качеству востребованность. Если речь идет о Кудрине как об идеологе экономического развития — то это неудачное применение кадрового потенциала.

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Эксперт дал «Комсомолке» комментарий о назначении Алексея Кудрина главою Счетной палаты, которое состоится 22 мая (подробности)

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